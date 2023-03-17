Продовжують завдавати нищівних ударів по живій силі та техніці ворога: карта бойових дій в Україні 17 березня в режимі онлайн

Сподіваємося, що зовсім скоро ми бачитимемо зміни на карті бойових дій на нашу користь. На Рамштайн-10 країни-партнери повідомили про передачу систем ППО та танків наші країні. А Польща заявила, що найближчими днями до України прибудуть перші чотири МіГ-29.
Наші військові докладають титанічних зусиль, обороняючи нашу країну. Щодня вони радують нас новинами про знищену ворожу техніку та особовий склад.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що загальний темп російських операцій в Україні знизився порівняно з попередніми тижнями.
Крім того, схоже, що загальний наступ групи Вагнера на Бахмут наближається до кульмінації. Але російські війська продовжували просування в районі Бахмута та вели наземні атаки на лінії Авдіївка–Донецьк.
Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що за добу противник завдав два ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, дві радіолокаційні станції, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога.
Російські військові з першого дня повномасштабного вторгнення завдають ударів по цивільних об’єктах. Раніше ми розповідали, як окупанти обстріляли інтернат у Харкові.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!