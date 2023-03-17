Продовжують завдавати нищівних ударів по живій силі та техніці ворога: карта бойових дій в Україні 17 березня в режимі онлайн

Сподіваємося, що зовсім скоро ми бачитимемо зміни на карті бойових дій на нашу користь. На Рамштайн-10 країни-партнери повідомили про передачу систем ППО та танків наші країні. А Польща заявила, що найближчими днями до України прибудуть перші чотири МіГ-29.

Наші військові докладають титанічних зусиль, обороняючи нашу країну. Щодня вони радують нас новинами про знищену ворожу техніку та особовий склад.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що загальний темп російських операцій в Україні знизився порівняно з попередніми тижнями.

Крім того, схоже, що загальний наступ групи Вагнера на Бахмут наближається до кульмінації. Але російські війська продовжували просування в районі Бахмута та вели наземні атаки на лінії Авдіївка–Донецьк.

Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 17 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що за добу противник завдав два ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Берилівка, Тимоновичі Чернігівської області; Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське Сумської області; Леміщине, Козача Лопань, Глибоке, Гатище, Бударки, Амбарне, Кам’янка та Западне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безрезультатні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Григорівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Невельського та Мар’їнки. Продовжує підготовку до відновлення наступу на Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Невельське, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Запоріжжя; Золота Балка, Берислав, Веселе, Іванівка, Інгулець, Антонівка, Зеленівка, Зимівник та Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, дві радіолокаційні станції, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Російські військові з першого дня повномасштабного вторгнення завдають ударів по цивільних об’єктах. Раніше ми розповідали, як окупанти обстріляли інтернат у Харкові.

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