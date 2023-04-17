Отбивать десятки атак, держать оборону и уничтожать врага: карта боевых действий в Украине 17 апреля в режиме онлайн

Каждое утро мы смотрим на карту боевых действий, чтобы узнать, не пропустили ли ничего важного за ночь. Каждый раз боимся увидеть подвижки на линии фронта, но в то же время, надеемся обнаружить новые освобожденные территории.

Наши воины ВСУ сдерживают врага на всех направлениях, отбивают десятки атак за сутки, переживают обстрелы, уничтожают врага и его технику, чтобы мы могли жить в мире. Поэтому не забываем их благодарить и поддерживать.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. Также они продолжали наземные атаки в районе Бахмута и на линии Авдеевка – Донецк. Оккупанты усилили артиллерийские удары на Юге Украины.

В то же время российские мобилизованные продолжают публично публиковать жалобы на российское командование из-за жестокого с ними обращения.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 25 ракетных ударов с ЗРК С-300 и 42 авиационных удара. Враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура.

Противник несет значительные потери, однако продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию по указанным направлениям. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта наши воины отбили более 60 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь.

направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь. На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Григоровка и недалеко от Спорного. От артиллерийских обстрелов пострадали Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Торское в Донецкой области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Григоровка и недалеко от Спорного. От артиллерийских обстрелов пострадали Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Торское в Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел безрезультатные атаки в районах Хромового и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Северное, Плещеевка и Щербиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Водяного, Первомайского и Невельского, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов.

направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Водяного, Первомайского и Невельского, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. На Марьинском направлении наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа и Новомихайловка.

направлении наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа и Новомихайловка. На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

направлении враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. За сутки обстрелял более 40 населенных пунктов: Времовка и Новополь Донецкой области; Красное, Чаривне, Орехов, Новопавловка и Степное Запорожской области; Золотая Балка, Казачье, Львово и Никольское Херсонской области, а также город Херсон.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Также сбиты четыре вражеских БПЛА (два типа Орлан-10, один — разведывательный Элерон и один — дрон-камикадзе Ланцет).

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, состав горюче-смазочных материалов и два склада боеприпасов оккупантов.

Очень долго как украинцы, так и люди за границей, обсуждают весеннее наступление Украины. Впрочем, официальных дат никто не называет. Ранее мы рассказывали, когда ждать украинское контрнаступление и удастся ли ВСУ удержать Бахмут.

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