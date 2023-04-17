Отбивать десятки атак, держать оборону и уничтожать врага: карта боевых действий в Украине 17 апреля в режиме онлайн

Каждое утро мы смотрим на карту боевых действий, чтобы узнать, не пропустили ли ничего важного за ночь. Каждый раз боимся увидеть подвижки на линии фронта, но в то же время, надеемся обнаружить новые освобожденные территории.
Наши воины ВСУ сдерживают врага на всех направлениях, отбивают десятки атак за сутки, переживают обстрелы, уничтожают врага и его технику, чтобы мы могли жить в мире. Поэтому не забываем их благодарить и поддерживать.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. Также они продолжали наземные атаки в районе Бахмута и на линии Авдеевка – Донецк. Оккупанты усилили артиллерийские удары на Юге Украины.
В то же время российские мобилизованные продолжают публично публиковать жалобы на российское командование из-за жестокого с ними обращения.
В то же время российские мобилизованные продолжают публично публиковать жалобы на российское командование из-за жестокого с ними обращения.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 25 ракетных ударов с ЗРК С-300 и 42 авиационных удара. Враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура.
Противник несет значительные потери, однако продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию по указанным направлениям. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта наши воины отбили более 60 атак противника.
Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.
Также сбиты четыре вражеских БПЛА (два типа Орлан-10, один — разведывательный Элерон и один — дрон-камикадзе Ланцет).
Также сбиты четыре вражеских БПЛА (два типа Орлан-10, один — разведывательный Элерон и один — дрон-камикадзе Ланцет).
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, состав горюче-смазочных материалов и два склада боеприпасов оккупантов.
Очень долго как украинцы, так и люди за границей, обсуждают весеннее наступление Украины. Впрочем, официальных дат никто не называет. Ранее мы рассказывали, когда ждать украинское контрнаступление и удастся ли ВСУ удержать Бахмут.
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