Відбивати десятки атак, тримати оборону та знищувати ворога: карта бойових дій в Україні 17 квітня в режимі онлайн

Щоранку ми дивимося на карту бойових дій, щоб дізнатися, чи не пропустили нічого важливого за ніч. Щоразу маємо страх побачити зміну на лінії фронту, але водночас маємо надію знайти нові звільнені території.

Наші воїни ЗСУ стримують ворога на всіх напрямках, відбивають десятки атак за добу, переживають обстріли, знищують ворога та його техніку, щоб ми могли жити у мирі. Тож не забуваймо їм дякувати та підтримувати.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки на південь від Кремінної. Також вони продовжували наземні атаки в районі Бахмута та на лінії Авдіївка – Донецьк. Окупанти посилили артилерійські удари на Півдні України.

Водночас російські мобілізовані продовжують публічно публікувати скарги на російське командування щодо жорстокого поводження.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 17 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби російські окупанти завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 та 42 авіаційних удари. Ворог здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів.

Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано і пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.

Противник зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Григорівка та неподалік Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Спірне і Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів безрезультатні атаки в районах Хромового та Іванівського. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Північне, Плещіївка та Щербинівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського, успіху не мав. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Протягом доби обстріляв понад 40 населених пунктів: Времівка і Новопіль Донецької області; Червоне, Чарівне, Оріхів, Новопавлівка та Степове Запорізької області; Золота Балка, Козацьке, Львове і Микільське Херсонської області, а також місто Херсон.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Також збито чотири ворожих БПЛА (два — типу Орлан-10, один — розвідувальний Елерон та один — дрон-камікадзе Ланцет).

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та два склади боєприпасів окупантів.

Дуже довго як українці, так і люди за кордоном обговорюють весняний наступ України. Утім, офіційних дат ніхто не називає. Раніше ми розповідали, коли чекати українського контрнаступу та чи вдасться ЗСУ втримати Бахмут.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!