Україна

Відбивати десятки атак, тримати оборону та знищувати ворога: карта бойових дій в Україні 17 квітня в режимі онлайн

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Квітня 2023, 09:10
Карта бойових дій в Україні 17.04.2023 онлайн

Більше відео
0:02:02
Карта бойових дій в Україні 16.04.2023 онлайн
Ще один ворожий літак більше не злетить, а окупанти не прокинуться: карта бойових дій в Україні 16 квітня в режимі онлайн
0:02:02
Порятунок тварин з Бахмута
З Бахмута від обстрілів врятували півтисячі корів: тварин прихистив фермер
0:14:12
Коли чекати українського контрнаступу
Коли чекати українського контрнаступу, чи вдасться ЗСУ утримати Бахмут? Прогноз Грабського та Гетьмана
0:04:32
Операції для ЗСУ
100 безкоштовних операцій на очі за три місяці! Допоможи захисникам повернути зір
Дивитись більше

Останні відео
0:07:06
Карта бойових дій в Україні 17.04.2023 онлайн

Відбивати десятки атак, тримати оборону та знищувати ворога: карта бойових дій в Україні 17 квітня в режимі онлайн
0:02:02
Карта бойових дій в Україні 16.04.2023 онлайн
Ще один ворожий літак більше не злетить, а окупанти не прокинуться: карта бойових дій в Україні 16 квітня в режимі онлайн
0:02:02
Порятунок тварин з Бахмута
З Бахмута від обстрілів врятували півтисячі корів: тварин прихистив фермер
0:02:32
Бійчині ТрО розписали крашанки для дитячого реабілітаційного центру
Я роблю це від душі — у Запоріжжі бійчині ТрО розписали крашанки для діток з реабілітаційного центру
0:04:31
Історія дружби військового та пса з Авдіївки
Він все зрозумів… Після звістки про смерть господаря пса паралізувало
0:14:12
Коли чекати українського контрнаступу
Коли чекати українського контрнаступу, чи вдасться ЗСУ утримати Бахмут? Прогноз Грабського та Гетьмана
0:03:30
Смаколики для ЗСУ
Паски та ковбаски. На Прикарпатті готують смаколики для бійців
0:04:32
Операції для ЗСУ
100 безкоштовних операцій на очі за три місяці! Допоможи захисникам повернути зір
Карта бойових дій в Україні 15.04.2023 онлайн
Росіяни атакують на сході та обороняються на півдні: карта бойових дій в Україні 15 квітня в режимі онлайн
0:08:34
Бахмут
Продовжують “замилювати” очі: як росіяни безглуздо видають свої позиції
Більше відео
Карта бойових дій в Україні 16.04.2023 онлайн
Читати далі
Ще один ворожий літак більше не злетить, а окупанти не прокинуться: карта бойових дій в Україні 16 квітня в режимі онлайн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь