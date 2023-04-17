Відбивати десятки атак, тримати оборону та знищувати ворога: карта бойових дій в Україні 17 квітня в режимі онлайн

Щоранку ми дивимося на карту бойових дій, щоб дізнатися, чи не пропустили нічого важливого за ніч. Щоразу маємо страх побачити зміну на лінії фронту, але водночас маємо надію знайти нові звільнені території.
Наші воїни ЗСУ стримують ворога на всіх напрямках, відбивають десятки атак за добу, переживають обстріли, знищують ворога та його техніку, щоб ми могли жити у мирі. Тож не забуваймо їм дякувати та підтримувати.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки на південь від Кремінної. Також вони продовжували наземні атаки в районі Бахмута та на лінії Авдіївка – Донецьк. Окупанти посилили артилерійські удари на Півдні України.
Водночас російські мобілізовані продовжують публічно публікувати скарги на російське командування щодо жорстокого поводження.
Водночас російські мобілізовані продовжують публічно публікувати скарги на російське командування щодо жорстокого поводження.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби російські окупанти завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 та 42 авіаційних удари. Ворог здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів.
Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано і пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.
Противник зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника.
Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.
Також збито чотири ворожих БПЛА (два — типу Орлан-10, один — розвідувальний Елерон та один — дрон-камікадзе Ланцет).
Також збито чотири ворожих БПЛА (два — типу Орлан-10, один — розвідувальний Елерон та один — дрон-камікадзе Ланцет).
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та два склади боєприпасів окупантів.
Дуже довго як українці, так і люди за кордоном обговорюють весняний наступ України. Утім, офіційних дат ніхто не називає. Раніше ми розповідали, коли чекати українського контрнаступу та чи вдасться ЗСУ втримати Бахмут.
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