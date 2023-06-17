ВСУ освобождают новые территории, а россияне — подтверждают свою репутацию террористов: карта боевых действий в Украине 17 июня в режиме онлайн

Регулярные тренировки, общение и поддержка близких, которые ждут дома, — все это помогает украинским защитникам не только удерживать свои позиции, но и продвигаться дальше на карте боевых действий.

Так, уже не раз Институт изучения войны сообщает, что ВСУ продолжают достигать побед на поле боя.

Но пока еще не освобождены все украинские территории, российские оккупанты продолжают тешить себя надеждами на то, что все преступления сойдут им с рук. Однако расплата все равно придет за каждым из них.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях и, как сообщается, добились успехов.

Украинская разведка сообщила, что российские войска начинают расформировать специализированные ротные штурмовые подразделения и переводить их личный состав в добровольческие формирования.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киевской области, применив шесть аэробалистических ракет Х-47 Кинжал и шесть крылатых ракет Калибр.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины все 12 ракет были уничтожены.

Кроме того, за прошедшие сутки противник нанес 24 авиационных удара, совершил около 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К величайшему сожалению, кроме разрушения инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационные удары по населенным пунктам Могрица Сумской области и Бударки Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Зноб-Трубчевска, Чуйковка, Бояро-Лежачие, Старые Вырки, Басовка, Степок, Краснополье, Великая Писаревка Сумской области. А также Уды, Красная Заря, Глубокое, Липцы, Зеленое, Терновая, Огурцово, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочковое, Малая Волчья Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационный удар в районе Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекамеское, Спорное, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Пивденое Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов Авдеевки, Веселого и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка.

Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Максимилиановка, Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Времовка, Сторожевое, Новоселка, Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

Также под вражеским огнем оказались Змиевка, Берислав, Казацкое, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

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На временно оккупированных территориях Украины фиксируются случаи насильственного похищения проукраинско настроенного населения, а также обустройство новых пыточных для их содержания.

В частности, одну из таких пыточных российские террористы обустроили на территории общеобразовательной школы в поселке Великие Копани Херсонской области. В спортзале школы подразделения ФСБ проводят допросы. Задержанных лиц оккупанты держат в жестких, бесчеловечных условиях, применяют к ним пытки.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили три разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава противника и четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы и еще два важных объекта противника.

Также ранее глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал о ходе первого и второго этапа контрнаступления ВСУ и апробации оружия союзников на поле боя.

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