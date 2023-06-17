ЗСУ звільняють нові території, а росіяни — підтверджують свою репутацію терористів: карта бойових дій в Україні 17 червня в режимі онлайн

Регулярні тренування, спілкування і підтримка близьких, які чекають вдома — усе це допомагає українським захисникам не лише тримати свої позиції, але й просуватись далі на карті бойових дій.

Так, вже вкотре Інститут вивчення війни повідомляє, що ЗСУ продовжують досягати перемог на полі бою.

Та поки ще не звільнені усі українські території, російські окупанти продовжують тішити себе надіями на те, що усі злочини зійдуть їм з рук. Однак розплата все одно прийде за кожним із них.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках і, як повідомляється, досягли перемог.

Українська розвідка повідомила, що російські війська починають розформовувати спеціалізовані ротні штурмові підрозділи та переводити їх особовий склад у добровольчі формування.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 17 червня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Київщині, застосувавши шість аеробалістичних ракет Х-47 Кинджал та шість крилатих ракет Калібр.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України усі 12 ракет було знищено.

Крім того, протягом минулої доби противник завдав 24 авіаційних удари, здійснив близько 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби відбулось 21 бойове зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Могриця Сумської області та Бударки Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Зноб-Трубчевська, Чуйківка, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Басівка, Степок, Краснопілля, Велика Писарівка Сумської області. А також Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове, Мала Вовча на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів Авдіївки, Веселого та Карлівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Максимільянівка, Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Пречистівка, Золота Нива, Благодатне. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Времівка, Сторожеве, Новосілка, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

Також під ворожим вогнем опинились Зміївка, Берислав, Козацьке, Інженерне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

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На тимчасово окупованих територіях України фіксуються випадки насильницького викрадення проукраїнськи налаштованого населення, а також облаштування нових катівень для їх утримання.

Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували на території загальноосвітньої школи у селищі Великі Копані Херсонської області. У спортзалі школи підрозділи ФСБ проводять допити. Затриманих осіб окупанти тримають у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили три розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу противника та чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби та ще два важливі об’єкти противника.

Також раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів про перебіг першого та другого етапу контрнаступу ЗСУ та апробацію зброї союзників на полі бою.

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