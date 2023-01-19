Актуальная карта боевых действий в Украине 19 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Последние несколько дней информационное пространство потрясли трагедии в Украине: сначала в Днепре, затем в Броварах. Но не стоит забывать, что сейчас наши военные ежедневно рискуют своей жизнью для нашей защиты.

Самая сложная ситуация по-прежнему остается на Востоке Украины. Самые тяжелые бои продолжаются в Соледаре и Бахмуте. Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий, чтобы быть в курсе происходящего на фронте.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Сейчас также смотрят

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Институт изучения войны (ISW) отмечает, что российские силы продолжали проводить ограниченные контратаки вблизи Кременной. Вероятно, это потому, что украинские официальные лица продолжали предполагать, что российские силы, возможно, готовятся к решающему удару в Луганской области.

Также российские войска продолжали наступательные действия на линии фронта в Донецкой области, а информационное пространство страны-агрессора пытается изобразить тактические достижения вокруг Соледара.

А в Херсонской области из-за украинских ударов российские силы продолжают бороться за поддержку материально-технического обеспечения на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Министерство обороны Великобритании отмечает: снимки показывают, что с начала января 2023 года юг и восток от Бахмута продолжают подвергаться интенсивному артиллерийскому обстрелу. Украинские силы продолжают оборону от российских сил на подступах к городу. Также в своем Twitter опубликовало карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 19 января 2023

Генштаб ВСУ сообщает, что противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступления на Бахмутском направлении. Враг ведет безрезультатные наступательные действия в Авдеевском направлении. Кроме того, пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

На Запорожском — проводил безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехов и Гуляйполе. На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях враг обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На территории Республики Беларусь продолжаются совместные учения воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь. Отрабатываются практические задачи по взаимодействию воздушного и сухопутного компонентов в наступательных операциях.

Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Ровное и Новодмитровка Сумской области и Бударки, Землянки, Гатище, Волчанск, Терновая, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синьковки, Берестового и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

противник обстрелял районы Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синьковки, Берестового и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. На Лиманском направлении под огненное поражение попали Дружелюбовка в Харьковской области и Новоегоровка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

под огненное поражение попали Дружелюбовка в Харьковской области и Новоегоровка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области. На Бахмутском направлении под огневое влияние попали районы 13 населенных пунктов, в том числе Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Дружба Донецкой области.

под огневое влияние попали районы 13 населенных пунктов, в том числе Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Дружба Донецкой области. На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецклей области.

обстреляны Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецклей области. На Новопавловском направлении под огонь врага попали Большая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

под огонь врага попали Большая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области. На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности: Времовка и Новополь в Донецкой области и Орехов, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области.

от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности: Времовка и Новополь в Донецкой области и Орехов, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области. На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Берегово, Веселое, Федоровка, Львово и Херсон. В который раз пострадали мирные жители.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и три — по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА Мерлин-ВР.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы оккупантов и одну станцию радиоэлектронной борьбы.

Россия начала бить по Украине с С400 — очевидно, из-за нехватки баллистики. Ранее мы рассказывали о характеристиках ракеты С400.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!