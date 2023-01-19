Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 19 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 января 2023, 07:00
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Карта бойових дій в Україні 19.01.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 19 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:43
Білорусь
Масштабные летные учения в Беларуси начались: что о них известно и станет ли больше тревог в Украине
0:02:55
Запоріжжя
Я не знаю, как мы выжили. Очевидица атаки по Запорожью едва сдерживает слезы
0:04:28
Селище Ветеринарне: яка ситуація після деокупації
Вон там, за лесом — россияне! Как живут люди в деоккупированном поселке вплотную к границе с РФ
0:07:23
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