Актуальная карта боевых действий в Украине 19 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Последние несколько дней информационное пространство потрясли трагедии в Украине: сначала в Днепре, затем в Броварах. Но не стоит забывать, что сейчас наши военные ежедневно рискуют своей жизнью для нашей защиты.
Самая сложная ситуация по-прежнему остается на Востоке Украины. Самые тяжелые бои продолжаются в Соледаре и Бахмуте. Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий, чтобы быть в курсе происходящего на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты Институт изучения войны (ISW) отмечает, что российские силы продолжали проводить ограниченные контратаки вблизи Кременной. Вероятно, это потому, что украинские официальные лица продолжали предполагать, что российские силы, возможно, готовятся к решающему удару в Луганской области.
Также российские войска продолжали наступательные действия на линии фронта в Донецкой области, а информационное пространство страны-агрессора пытается изобразить тактические достижения вокруг Соледара.
А в Херсонской области из-за украинских ударов российские силы продолжают бороться за поддержку материально-технического обеспечения на восточном (левом) берегу Херсонской области.
Министерство обороны Великобритании отмечает: снимки показывают, что с начала января 2023 года юг и восток от Бахмута продолжают подвергаться интенсивному артиллерийскому обстрелу. Украинские силы продолжают оборону от российских сил на подступах к городу. Также в своем Twitter опубликовало карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступления на Бахмутском направлении. Враг ведет безрезультатные наступательные действия в Авдеевском направлении. Кроме того, пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.
На Запорожском — проводил безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехов и Гуляйполе. На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях враг обороняется.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На территории Республики Беларусь продолжаются совместные учения воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь. Отрабатываются практические задачи по взаимодействию воздушного и сухопутного компонентов в наступательных операциях.
Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Ровное и Новодмитровка Сумской области и Бударки, Землянки, Гатище, Волчанск, Терновая, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и три — по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА Мерлин-ВР.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы оккупантов и одну станцию радиоэлектронной борьбы.
Россия начала бить по Украине с С400 — очевидно, из-за нехватки баллистики. Ранее мы рассказывали о характеристиках ракеты С400.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!