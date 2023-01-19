Актуальна карта бойових дій в Україні 19 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Останні кілька днів інформаційний простір сколихнули трагедії в Україні: спершу в Дніпрі, потім у Броварах. Але не варто забувати, що зараз наші військові щодня ризикують своїм життям для нашого захисту.
Найскладніша ситуація досі залишається на Сході Україні. Найтяжчі бої тривають у Соледарі та Бахмуті. Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій, щоб бути в курсі того, що відбувається на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Експерти Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що російські сили продовжували проводити обмежені контратаки поблизу Кремінної. Імовірно, це через те, що українські офіційні особи продовжували припускати, що російські сили, можливо, готуються до вирішального удару в Луганській області.
Також російські війська продовжували наступальні дії на лінії фронту в Донецькій області, а інформаційний простір країни-агресора намагається зобразити тактичні досягнення навколо Соледара.
А в Херсонській області через українські удари російські сили продовжують боротися за підтримку матеріально-технічного забезпечення на східному (лівому) березі Херсонської області.
Міністерство оборони Великої Британії зазначає: знімки показують, що з початку січня 2023 року південь і схід від Бахмута продовжують зазнавати інтенсивного артилерійського обстрілу. Українські сили продовжують оборону від російських сил на підступах до міста. Також у своєму Twitter опублікувало карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область у межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безрезультатні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Окрім того, намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.
На Запорізькому — проводив марні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках ворог обороняється.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Російської Федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь. Відпрацьовуються практичні завдання із взаємодії повітряної та сухопутної компонент в наступальних операціях.
Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Рівне і Новодмитрівка Сумської області та Бударки, Землянки, Гатище, Вовчанськ, Тернова, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та три — по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА Мерлін-ВР.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України разом з тим уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили окупантів та одну станцію радіоелектронної боротьби.
Росія почала бити по Україні з С400 — очевидно, через нестачу балістики. Раніше ми розповідали про характеристики ракети С400.
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