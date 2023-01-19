Актуальна карта бойових дій в Україні 19 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Останні кілька днів інформаційний простір сколихнули трагедії в Україні: спершу в Дніпрі, потім у Броварах. Але не варто забувати, що зараз наші військові щодня ризикують своїм життям для нашого захисту.

Найскладніша ситуація досі залишається на Сході Україні. Найтяжчі бої тривають у Соледарі та Бахмуті. Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій, щоб бути в курсі того, що відбувається на фронті.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Зараз також дивляться

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що російські сили продовжували проводити обмежені контратаки поблизу Кремінної. Імовірно, це через те, що українські офіційні особи продовжували припускати, що російські сили, можливо, готуються до вирішального удару в Луганській області.

Також російські війська продовжували наступальні дії на лінії фронту в Донецькій області, а інформаційний простір країни-агресора намагається зобразити тактичні досягнення навколо Соледара.

А в Херсонській області через українські удари російські сили продовжують боротися за підтримку матеріально-технічного забезпечення на східному (лівому) березі Херсонської області.

Міністерство оборони Великої Британії зазначає: знімки показують, що з початку січня 2023 року південь і схід від Бахмута продовжують зазнавати інтенсивного артилерійського обстрілу. Українські сили продовжують оборону від російських сил на підступах до міста. Також у своєму Twitter опублікувало карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область у межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безрезультатні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Окрім того, намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

На Запорізькому — проводив марні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках ворог обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Російської Федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь. Відпрацьовуються практичні завдання із взаємодії повітряної та сухопутної компонент в наступальних операціях.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Рівне і Новодмитрівка Сумської області та Бударки, Землянки, Гатище, Вовчанськ, Тернова, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Дружелюбівка на Харківщині та Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку під вогневий вплив потрапили райони 13 населених пунктів, серед них: Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Невельське, Георгіївку, Мар’їнку і Новомихайлівку на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під вогонь ворога потрапили Велика Новосілка, Золота Нива та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема: Времівка і Новопіль на Донеччині та Оріхів, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Антонівка, Берегове, Веселе, Федорівка, Львове та Херсон. Вкотре постраждали мирні жителі.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та три — по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА Мерлін-ВР.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України разом з тим уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили окупантів та одну станцію радіоелектронної боротьби.

Росія почала бити по Україні з С400 — очевидно, через нестачу балістики. Раніше ми розповідали про характеристики ракети С400.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!