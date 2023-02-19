Актуальная карта боевых действий в Украине 19 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Однажды все украинцы проснутся и посмотрят на карту боевых действий, на которой не останется оккупированных территорий. Над этим работает вся страна: от дипломатического фронта до настоящего, от волонтерского до бизнес-фронта.
Наши воины делают все, чтобы удержать врага, не дать ему продвинуться и отбросить с занятых позиций. Мы должны помогать и поддерживать их. Нельзя даже допускать мысли, что нам что-то не удастся!
Предлагаем тебе посмотреть на карту боевых действий в режиме онлайн и ознакомиться с отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, российские агрегаторы новостей выступают за то, чтобы Россия наносила “ответных ударов”, которые систематически поражали бы электрическую инфраструктуру, поддерживающую украинские атомные электростанции (АЭС). Они хотят вынудить Украину аварийно остановить свои АЭС.
Также российские власти продолжают преувеличивать масштабы украинской угрозы пограничным регионам России, пытаясь убедить общественность в “экзистенциальной необходимости” войны в Украине.
Российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Сватового и в районе Кременной. Также продолжали наступательные действия в районе Бахмута, вдоль западных окраин города Донецка и на западе Донецкой области. Кроме этого, оккупанты укрепляют оборонные позиции во временно оккупированной Запорожской области.
Также 18 февраля вице-президент США Камала Гаррис заявила, что США установили, что Россия совершила преступления против человечества в Украине.
Также 18 февраля вице-президент США Камала Гаррис заявила, что США установили, что Россия совершила преступления против человечества в Украине.
Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток российские оккупанты нанесли четыре авиационных и 15 ракетных ударов, большинство из них — по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Основные усилия враг и дальше сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области, а также Белогоровка, Червонопоповка и Кременная Луганской области и Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское и Часов Яр в Донецкой области.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса.
Силы противовоздушной обороны за сутки сбили две крылатые ракеты типа Калибр, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения живой силы противника.
Украинские бойцы каждый день улучшают свои знания и навыки, чтобы дать врагу отпор. Ранее мы рассказывали о военных учениях ВСУ в Ровенской области.
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