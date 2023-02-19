Актуальная карта боевых действий в Украине 19 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Однажды все украинцы проснутся и посмотрят на карту боевых действий, на которой не останется оккупированных территорий. Над этим работает вся страна: от дипломатического фронта до настоящего, от волонтерского до бизнес-фронта.

Наши воины делают все, чтобы удержать врага, не дать ему продвинуться и отбросить с занятых позиций. Мы должны помогать и поддерживать их. Нельзя даже допускать мысли, что нам что-то не удастся!

Предлагаем тебе посмотреть на карту боевых действий в режиме онлайн и ознакомиться с отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, российские агрегаторы новостей выступают за то, чтобы Россия наносила “ответных ударов”, которые систематически поражали бы электрическую инфраструктуру, поддерживающую украинские атомные электростанции (АЭС). Они хотят вынудить Украину аварийно остановить свои АЭС.

Также российские власти продолжают преувеличивать масштабы украинской угрозы пограничным регионам России, пытаясь убедить общественность в “экзистенциальной необходимости” войны в Украине.

Российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Сватового и в районе Кременной. Также продолжали наступательные действия в районе Бахмута, вдоль западных окраин города Донецка и на западе Донецкой области. Кроме этого, оккупанты укрепляют оборонные позиции во временно оккупированной Запорожской области.

Также 18 февраля вице-президент США Камала Гаррис заявила, что США установили, что Россия совершила преступления против человечества в Украине.

Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 19 февраля 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток российские оккупанты нанесли четыре авиационных и 15 ракетных ударов, большинство из них — по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия враг и дальше сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области, а также Белогоровка, Червонопоповка и Кременная Луганской области и Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское и Часов Яр в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области, а также Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области и Раздоловка и Спорное Донецкой области.

направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области, а также Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области и Раздоловка и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении от обстрелов пострадали районы 21 населенного пункта, среди них: Железнянское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении от обстрелов пострадали районы 21 населенного пункта, среди них: Железнянское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов 16 населенных пунктов, среди них: Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное в Донецкой области.

направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов 16 населенных пунктов, среди них: Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное в Донецкой области. На Запорожском направлении огневого поражения получили районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье в Запорожье.

направлении огневого поражения получили районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье в Запорожье. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы еще 27 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Понятовку, Садовое, Веселое, Антоновку, Громадное и Берегово Херсонской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили две крылатые ракеты типа Калибр, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения живой силы противника.

Потери России 19 февраля 2023 года

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