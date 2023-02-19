Актуальна карта бойових дій в Україні 19 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Одного дня всі українці прокинуться та поглянуть на карту бойових дій, на якій не залишиться окупованих територій. Над цим працює вся країна: від дипломатичного фронту до справжнього, від волонтерського до бізнес-фронту.

Наші воїни роблять все, щоб стримати ворога, не дати йому просунутися та відкинути з зайнятих позицій. Ми маємо допомагати та підтримувати їх. Не можна навіть допускати думки, що нам щось не вдасться!

Пропонуємо тобі поглянути на карту бойових дій в режимі онлайн та ознайомитися зі звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, російські агрегатори новин виступають за те, щоб Росія завдавала “ударів у відповідь”, які б систематично вражали електричну інфраструктуру, що підтримує українські атомні електростанції (АЕС). Вони хочуть змусити Україну аварійно зупинити свої АЕС.

Також російська влада продовжує перебільшувати масштаби української загрози прикордонним регіонам Росії, намагаючись переконати громадськість в “екзистенційній необхідності” війни в Україні.

Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.Також продовжували наступальні дії в районі Бахмута, вздовж західних околиць міста Донецька та на заході Донецької області. Крім цього, окупанти зміцнюють оборонні позиції в тимчасово окупованій Запорізькій області.

Також 18 лютого віце-президент США Камала Гарріс заявила, що США встановили, що Росія вчинила злочини проти людства в Україні.

Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 лютого 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби російські окупанти завдали чотири авіаційних та 15 ракетних ударів, більшість з них — по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Основні зусилля ворог надалі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області, а також Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна Луганської області та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Берестове Харківської області, а також Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка Луганської області та Роздолівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту, серед них: Залізнянське, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів 16 населених пунктів, серед них: Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір’я на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони ще 27 населених пунктів, включаючи Берислав, Козацьке, Понятівку, Садове, Веселе, Антонівку, Велетенське та Берегове Херсонської області.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Сили протиповітряної оборони за добу збили дві крилаті ракети типу Калібр, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один район зосередження живої сили противника.

Втрати Росії 19 лютого 2023

Українські бійці щодня покращують свої знання та навички, щоб дати ворогу відсіч. Раніше ми розповідали про військові навчання ЗСУ на Рівненщині.

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