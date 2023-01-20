Актуальная карта боевых действий в Украине 20 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Вчера Европарламент официально поддержал создание трибунала для России. Поэтому каждый захватчик должен понять — наказание за военные преступления будет неизбежным.
При этом оно будет не только в правовом поле, но и на фронте. Для этого наши защитники ежедневно прилагают титанические усилия, сдерживая и отбрасывая назад врага.
А ты документируй преступления оккупантов и прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают ограниченные контратаки, чтобы отвоевать утраченные позиции вблизи Кременной. Они также проводят наступательные действия вблизи Соледара, Бахмута, Авдеевки и Донецка.
Украина считает, что оккупанты сосредоточили свои войска в Запорожской области, возможно, для проведения больших оборонительных или наступательных усилий.
Захватчики все чаще используют зажигательные боеприпасы для нанесения ударов на Юге Украины, что может свидетельствовать о нехватке обычных артиллерийских снарядов.
Тем временем Кремль, вероятно, готовится ко второй волне мобилизации.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:
Ситуация на фронте по направлениям:
В Новосветловке Луганской области в больнице находятся более 200 раненых захватчиков, которые были недавно принудительно мобилизованы с временно оккупированной территории Луганской области.
Украинская авиация в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и шесть — по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Наши ракетчики и артиллеристы поразили:
В последнее время разные страны мира начали объявлять о все большей поддержке Украины и предоставлении нового вооружения. ВСУ нужен американский танк M1 Abrams. Читай, в чем его особенность.
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