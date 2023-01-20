Актуальная карта боевых действий в Украине 20 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Вчера Европарламент официально поддержал создание трибунала для России. Поэтому каждый захватчик должен понять — наказание за военные преступления будет неизбежным.

При этом оно будет не только в правовом поле, но и на фронте. Для этого наши защитники ежедневно прилагают титанические усилия, сдерживая и отбрасывая назад врага.

А ты документируй преступления оккупантов и прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине на 20 января 2023 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают ограниченные контратаки, чтобы отвоевать утраченные позиции вблизи Кременной. Они также проводят наступательные действия вблизи Соледара, Бахмута, Авдеевки и Донецка.

Украина считает, что оккупанты сосредоточили свои войска в Запорожской области, возможно, для проведения больших оборонительных или наступательных усилий.

Захватчики все чаще используют зажигательные боеприпасы для нанесения ударов на Юге Украины, что может свидетельствовать о нехватке обычных артиллерийских снарядов.

Тем временем Кремль, вероятно, готовится ко второй волне мобилизации.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 20 января 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:

четыре ракетных удара, из них два — по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области;

Запорожской области; 15 авиационных ударов;

более 30 обстрелов из РСЗО.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Однако в Беларуси продолжаются совместные военные учения с РФ. Враг обстрелял из артиллерии районы Бучков Черниговской области; Поповки — Сумской области; Алисовки, Стрелечьей, Зеленой, Терновой, Старицы, Огирцевого, Волчанска, Бочкового, Волоховки, Чугуновки, Новомлинска, Двуречной и Купянска Харьковской области. На Купянском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Куриловка, Ивановка, Котляровка, Табаевка, Берестово и Первомайское Харьковской области, а также Новоселовское в Луганской области. На Лиманском направлении враг обстрелял районы Новоегоровки, Площанки, Невского, Червонопоповки, Кременной и Серебрянского лесничества Луганской области. На Бахмутском направлении от огневого поражения потерпели Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Зализное и Веселое Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Константиновка, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении захватчики обстреляли из танков и артиллерии районы населенных пунктов Никольские Дачи, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки и Камянское в Запорожской области. На Херсонском направлении оккупанты обстреляли Новоалександровку, Гавриловку, Качкаровку, Милово, Республиканец, Одрадокаменку, Ивановку, Молодежное, Инженерное, Антоновку и Херсон.

В Новосветловке Луганской области в больнице находятся более 200 раненых захватчиков, которые были недавно принудительно мобилизованы с временно оккупированной территории Луганской области.

Украинская авиация в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и шесть — по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Наши ракетчики и артиллеристы поразили:

шесть пунктов управления противника;

семь районов сосредоточения врага;

склад боеприпасов оккупантов.

В последнее время разные страны мира начали объявлять о все большей поддержке Украины и предоставлении нового вооружения. ВСУ нужен американский танк M1 Abrams. Читай, в чем его особенность.

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