Актуальна карта бойових дій в Україні 20 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Вчора Європарламент офіційно підтримав створення трибуналу для Росії. Тож кожен загарбник має затямити — кара за воєнні злочини буде неминучою.
При цьому вона буде не тільки в правовому полі, а й на фронті. Для цього наші захисники щодня докладають титанічних зусиль, стримуючи та відкидаючи назад ворога.
А ти документуй злочини окупантів та дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції поблизу Кремінної. Вони також проводять наступальні дії поблизу Соледара, Бахмута, Авдіївки та Донецька.
Україна вважає, що окупанти зосередили свої війська в Запорізькій області, можливо, для проведення великих оборонних або наступальних зусиль.
Загарбники все частіше використовують запальні боєприпаси для завдання ударів на Півдні України, що може свідчити про нестачу звичайних артилерійських снарядів.
Тим часом Кремль, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:
Ситуація на фронті за напрямками:
У Новосвітлівці на Луганщині в лікарні перебувають понад 200 поранених загарбників, які були нещодавно примусово мобілізовані з тимчасово окупованої території Луганської області.
Українська авіація протягом доби завдала 21 удар по районах зосередження ворога та шість — по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Наші ракетники та артилеристи уразили:
Останнім часом різні країну світу почали оголошувати про дедалі більшу підтримку України та надання нового озброєння. ЗСУ потрібен американський танк M1 Abrams. Читай, у чому його особливість.
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