Актуальна карта бойових дій в Україні 20 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Вчора Європарламент офіційно підтримав створення трибуналу для Росії. Тож кожен загарбник має затямити — кара за воєнні злочини буде неминучою.

При цьому вона буде не тільки в правовому полі, а й на фронті. Для цього наші захисники щодня докладають титанічних зусиль, стримуючи та відкидаючи назад ворога.

А ти документуй злочини окупантів та дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції поблизу Кремінної. Вони також проводять наступальні дії поблизу Соледара, Бахмута, Авдіївки та Донецька.

Україна вважає, що окупанти зосередили свої війська в Запорізькій області, можливо, для проведення великих оборонних або наступальних зусиль.

Загарбники все частіше використовують запальні боєприпаси для завдання ударів на Півдні України, що може свідчити про нестачу звичайних артилерійських снарядів.

Тим часом Кремль, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 січня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:

чотири ракетних удари, з них два — по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області;

Запорізької області; 15 авіаційних ударів;

понад 30 обстрілів з РСЗВ.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Проте в Білорусі тривають спільні військові навчання з РФ. Ворог обстріляв з артилерії райони Бучків Чернігівської області; Попівки — Сумської області; Алісівки, Стрілечої, Зеленого, Тернової, Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Волохівки, Чугунівки, Новомлинська, Дворічної та Куп’янська на Харківщині. На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове і Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки, Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне та Веселе Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Костянтинівка, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку загарбники обстріляли з танків та артилерії райони населених пунктів Микільські Дачі, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Малинівка на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі. На Херсонському напрямку окупанти обстріляли Новоолександрівку, Гаврилівку, Качкарівку, Милове, Республіканець, Одрадокам’янку, Іванівку, Молодіжне, Інженерне, Антонівку та Херсон.

У Новосвітлівці на Луганщині в лікарні перебувають понад 200 поранених загарбників, які були нещодавно примусово мобілізовані з тимчасово окупованої території Луганської області.

Українська авіація протягом доби завдала 21 удар по районах зосередження ворога та шість — по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Наші ракетники та артилеристи уразили:

шість пунктів управління противника;

сім районів зосередження ворога;

склад боєприпасів окупантів.

Останнім часом різні країну світу почали оголошувати про дедалі більшу підтримку України та надання нового озброєння. ЗСУ потрібен американський танк M1 Abrams. Читай, у чому його особливість.

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