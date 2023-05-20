В поисках Patriot — оккупанты снова применяют БПЛА: карта боевых действий в Украине 20 мая в режиме онлайн

Какими бы ни были планы российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения, но с каждым новым днем ​​они приближаются к своему поражению и продолжают отступать на карте боевых действий под давлением ВСУ.

Захватчики только до встречи с украинскими воинами считают себя храбрыми, но после — убегают быстрее, чем принимали решение пойти на войну.

Оставляют после себя оккупанты — только разрушение и смерть. Однако благодаря упорному труду ВСУ они уйдут с украинских территорий, а жизнь победит.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска перехватили тактическую инициативу и преуспели в районе Бахмута.

В то же время российские войска в ночь с 17 на 18 мая нанесли очередной масштабный ракетный удар по территории Украины. Это уже в девятый раз с начала мая по Киеву. Также оккупанты используют после применения ракет — беспилотники.

Вероятно, российские войска пытаются использовать разведывательные БПЛА после ракетных ударов, чтобы обнаружить системы ПВО Patriot.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, а также совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Потерпела разрушение гражданская инфраструктура.

В частности, в результате обстрела Кривого Рога Днепропетровской области, населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Берислав и Зеленовка в Херсонской области, погибли и ранены гражданские лица, погиб ребенок, уничтожены жилые частные дома, медицинские учреждения и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошлые сутки произошло 80 боевых столкновений на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои — за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волфино, Славгород, Плетеневка Сумской области.

За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Блешня Черниговской области и Малушино Сумской области, а также Уды, Гатище, Плетеневка, Покаляное, Бударки, Землянки и Тополи Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи Григоровки, Ольшаной и Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора.

Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки и Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степового, Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. За прошедшие сутки нанес авиаудар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы вблизи Новокалинового, Бердичев, Авдеевки, Тоненького, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Курахово и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. В то же время нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Максимовка, Золотая Нива и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомыс.

Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области. А также Золотая Балка, Берислав, Степановка и Херсон.

По подтвержденной информации, российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населённого пункта Лазурное, засыпав переправу на остров песком.

Это сделано для более интенсивного использования природоохранной территории национального парка для военных нужд. В частности, оккупанты обустроили на острове военный полигон.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате чего противник продолжает оборудовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения.

В частности, в населенном пункте Голубовка Луганской области местную школу оккупанты обустраивают под военный госпиталь. На лечение туда доставлено около 50 раненых захватчиков.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 8 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также наши воины уничтожили 3 крылатых ракеты Калибр, 18 иранских ударных БпЛА Shahed, 4 баражирующих боеприпаса Ланцет и 10 вражеских разведывательных БпЛА разного типа.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 7 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции, 6 радиоэлектронных станций борьбы, состав боеприпасов и радиолокационную станцию ЗРК С-300.

Больше о ходе боевых действий знает разве что разведка. Поэтому смотри новый фильм Дмитрия Комарова Год. За кадром. Разведчик о начальнике ГУР Министерства обороны Украины Кирилле Буданове.

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