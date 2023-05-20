У пошуках Patriot — окупанти знову застосовують БПЛА: карта бойових дій в Україні 20 травня в режимі онлайн

Якими б не були плани російських окупантів на початку повномасштабного вторгнення, але з кожним новим днем вони наближаються до своєї поразки та продовжують відступати на карті бойових дій під натиском ЗСУ.

Загарбники лише до зустрічі з українськими воїнами вважають себе хоробрими, та після — тікають швидше, ніж ухвалювали рішення піти на війну.

Залишають по собі окупанти — лише руйнування та смерть. Однак завдяки наполегливій праці ЗСУ вони підуть з українських територій, а життя переможе.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська перехопили тактичну ініціативу та здобули успіхи в районі Бахмута.

Водночас російські війська в ніч з 17 на 18 травня завдали чергового масштабного ракетного удару по території України. Це вже дев’ятий раз з початку травня по Києву. Також окупанти використовують після застосування ракет — безпілотники.

Ймовірно, російські війська намагаються використати розвідувальні БПЛА після ракетних ударів, щоб виявити системи ППО Patriot.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що вночі російські терористи завдали чергового авіаційного удару “шахедами” по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, а також здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Зокрема, внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав і Зеленівка на Херсонщині, є загиблі та поранені цивільні особи, загинула дитина, знищено житлові приватні будинки, медичні установи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 80 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої — за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Волфине, Славгород, Плетенівка Сумської області.

Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Блешня Чернігівської області та Малушине на Сумщині, а також Уди, Гатище, Плетенівка, Покаляне, Бударки, Землянки й Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів поблизу Григорівки, Вільшаної та Кислівки Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора.

Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки та Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Протягом минулої доби завдав авіаудару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли поблизу Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Тоненького, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Курахове та Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Водночас завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Золота Нива. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Максимівка, Золота Нива та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Кізомис.

Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області. А також Золота Балка, Берислав, Степанівка та місто Херсон.

За підтвердженою інформацією, російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском.

Це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи.

Зокрема, у населеному пункті Голубівка Луганської області, місцеву школу окупанти облаштовують під військовий шпиталь. На лікування туди доправлено близько 50 поранених загарбників.

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 8 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші воїни знищили 3 крилатих ракети Калібр, 18 іранських ударних БпЛА Shahed, 4 баражуючих боєприпаси Ланцет та 10 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 7 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 6 станцій радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію ЗРК С-300.

Більше про хід бойових дій знає хіба що розвідка. Тому дивись новий фільм Дмитра Комарова Рік. За кадром. Розвідник про начальника ГУР Міністерства оборони України Кирила Буданова.

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