Актуальная карта боевых действий в Украине 21 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Будущее украинской нации пишется каждой каплей крови на карте боевых действий. Они проливаются как на фронте, так и в мирных городах после вражеских ракетных атак.

Враг не знает ни чести, ни совести. Поэтому продолжает свою захватническую войну, которая продолжается уже столетие, но ни разу не достигает своей цели.

Поэтому пока оккупанты пытаются стереть имя Украины с карты мира, мы продолжаем нести его в собственных сердцах и отстаивать на всех фронтах. И в конце концов, однажды мы увековечим ее название во всех уголках, одержав победу над вечным злом.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что нынешняя схема действий оккупантов в Луганской области свидетельствует о том, что российское военное командование вернулось к традиционной структуре управления военными округами. Согласно ей, все подразделения в отдельном географическом районе подпадают под зону ответственности одного военного округа.

Возвращение к доктринальным структурам является переломом в структуре российских сил и плане кампании. Однако россияне получают меньше пользы от возвращения в нормальный режим военных операций, чем они могли надеяться из-за сильно ухудшенного состояния их сил.

Они не оставили достаточно времени для подготовки своих мобилизованных резервистов к стандартам, достаточным для ведения крупномасштабной наступательной механизированной войны. И им, очевидно, не хватает оборудования, необходимого для оснащения собственных восстановленных подразделений.

Как ранее оценивало ISW, сейчас Министерство обороны России проводит ряд реформ, направленных на подготовку к продолжительной войне в Украине.

Потери российских танков в этой войне были огромными, эквивалентными примерно 16 танковым полкам, что, вероятно, мешает России быстро восстановить свои танковые подразделения.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 февраля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес три ракетных и 22 авиационных удара. Совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

За сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области, Бунякино, Атинское, Стукаловка, Искрисковщина, Запсилья, Покровка и Майское Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них Ветеринарное, Глубокое, Мороховец, Волчанск, Охримовка, Бударки, Бологовка, Каменка, Тополи и Западное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Двуречная, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области, Стельмаховка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Диброва в Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 15 районов населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Васюковка, Зализнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Клещиевка, Ступочки, Дружба, Пивничное и Зализное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности, Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Веселое, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Нескучное Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары в районе Александрополя, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 23 населенных пунктов, включая Новополь Донецкой области, Ольговское, Белогорье, Малая Токмачка, Павловка, Новоивановка, Каменское, Запорожское, Вышетарасовка и Ильинка Запорожской области.

Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Новополя Донецкой области и Малиновки и Малой Токмачки Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов. Среди них Змиевка, Берислав, Веселое, Бургунка, Ивановка, Инженерное, Херсон, Белозерка, Днепровское, Берегово и Велетенское Херсонской области.

19 февраля из артиллерии российские оккупационные войска обстреляли город Голая Пристань Херсонской области с целью обвинить и дискредитировать Вооруженные Силы Украины.

Также для формирования негативного отношения к Силам обороны Украины оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов отдельных населенных пунктов Каховского и Голопристанского районов Херсонской области.

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции.

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