Актуальна карта бойових дій в Україні 21 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Майбутнє української нації пишеться кожною краплею крові на карті бойових дій. Вони проливаються як на фронті, так і в мирних містах після ворожих ракетних атак.

Ворог не знає ані честі, ані совісті. Тому продовжує свою загарбницьку війну, що триває вже століття, але жодного разу не досягає своєї мети.

Тож поки окупанти намагаються стерти ім’я України з карти світу, ми продовжуємо нести його у власних серцях та відстоювати на усіх фронтах. І, зрештою, одного дня ми увіковічнимо її найменування в усіх куточках, здобувши перемогу над вічним злом.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що нинішня схема дій окупантів у Луганській області свідчить про те, що російське військове командування повернулося до традиційної структури управління військовими округами. Згідно з нею, всі підрозділи в окремому географічному районі підпадають під зону відповідальності одного військового округу.

Повернення до доктринальних структур є переломом у структурі російських сил і плані кампанії. Однак росіяни отримують менше користі від повернення до нормального режиму військових операцій, ніж вони могли сподіватися через сильно погіршений стан їхніх сил.

Вони не залишили достатньо часу для підготовки своїх мобілізованих резервістів до стандартів, достатніх для ведення великомасштабної наступальної механізованої маневрової війни. І їм очевидно не вистачає обладнання, необхідного для оснащення своїх відновлених підрозділів.

Як раніше оцінювало ISW, зараз Міністерство оборони Росії проводить низку реформ, спрямованих на підготовку до тривалої війни в Україні.

Втрати російських танків у цій війні були величезними, еквівалентними приблизно 16 танковим полкам, що, ймовірно, заважає Росії швидко відновити свої танкові підрозділи.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 21 лютого 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, протягом доби противник завдав три ракетних та 22 авіаційних удари. Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області, Бунякине, Атинське, Стукалівка, Іскрисківщина, Запсілля, Покровка та Майське Сумської області, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них Ветеринарне, Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Охрімівка, Бударки, Бологівка, Кам’янка, Тополі та Западне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Дворічна, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області, Стельмахівка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва на Луганщині та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 15 районів населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Кліщіївка, Ступочки, Дружба, Північне та Залізне Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Веселе, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Нескучне Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районі Олександрополя, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 23 населених пунктів, включаючи Новопіль Донецької області, Ольгівське, Білогіря, Мала Токмачка, Павлівка, Новоіванівка, Кам’янське, Запорізьке, Вищетарасівка та Іллінка Запорізької області.

Ворожі авіаудари зафіксовано поблизу Новополя на Донеччині та Малинівки і Малої Токмачки Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів. Серед них Зміївка, Берислав, Веселе, Бургунка, Іванівка, Інженерне, Херсон, Білозерка, Дніпровське, Берегове та Велетенське Херсонської області.

19 лютого з артилерії російські окупаційні війська обстріляли місто Гола Пристань Херсонської області з метою дискредитації Збройних Сил України.

Також для формування негативного ставлення до Сил оборони України, окупанти продовжують обстріли цивільних об’єктів окремих населених пунктів Каховського та Голопристанського районів Херсонської області.

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції.

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