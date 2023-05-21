Военные госпитали оккупантов в детсадах и новая ЧВК России: карта боевых действий в Украине 21 мая в режиме онлайн

Просмотр карты боевых действий в Украине стал ежедневной рутиной для миллионов наших людей. Все следят за новостями с фронта и ждут положительных сдвигов.

В то же время следует беречь себя и прислушиваться к Генштабу ВСУ, который ежедневно предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают ограниченные наземные атаки в районе Кременной. Захватчики также обстреливают рубежи Авдеевки-Донецка.

Министерство обороны России объединяет мобилизованных и военнообязанных в собственную частную военную компанию Ветераны, что приводит к дискриминации и конфликту внутри российских сил.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 мая 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:

семь ракетных ударов;

70 авиационных ударов;

48 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате пострадали мирные люди, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Россияне сосредотачиваются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки там произошло 53 столкновения. В эпицентре остаются Бахмут и Марьинка.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не зафиксировано.

и направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не зафиксировано. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нестерное Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Голышевское, Волфино, Кондратовка, Юнаковка, Угроиды Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Терновая, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Покаляне, Нестерное, Бударки, Землянки, Устиновка и Хатнее Харьковской области.

и направлениях противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нестерное Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Голышевское, Волфино, Кондратовка, Юнаковка, Угроиды Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Терновая, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Покаляне, Нестерное, Бударки, Землянки, Устиновка и Хатнее Харьковской области. На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Ударили из авиации по районам населенных пунктов Кисловка и Котляровка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка — Луганской.

направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Ударили из авиации по районам населенных пунктов Кисловка и Котляровка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка — Луганской. На Лиманском направлении враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Диброва, Ямполь, Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении не прекращаются бои за Бахмут. Также оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы. Нанесли ракетные удары в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и авиационных ударов в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

направлении не прекращаются бои за Бахмут. Также оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы. Нанесли ракетные удары в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и авиационных ударов в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Белая Гора Донецкой области. На Авдеевском направлении захватчики безуспешно пытались наступать в направлениях Новокалинового, Авдеевки, Северного. Нанесли авиационный удар в районе Авдеевки, обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

направлении захватчики безуспешно пытались наступать в направлениях Новокалинового, Авдеевки, Северного. Нанесли авиационный удар в районе Авдеевки, обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении наши подразделения в очередной раз отразили многочисленные атаки россиян в районе Марьинки. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. Также от вражеских артобстрелов пострадали Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

направлении наши подразделения в очередной раз отразили многочисленные атаки россиян в районе Марьинки. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. Также от вражеских артобстрелов пострадали Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка. Обстрелял Парасковьевку, Константиновку, Новомихайловку, Новоукраинку, Угледар и Пречистовку.

направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка. Обстрелял Парасковьевку, Константиновку, Новомихайловку, Новоукраинку, Угледар и Пречистовку. На Запорожском и Херсонском направлениях противник нанес авиационные удары по населенным пунктам Полтавка Запорожской области; Берислав и Кындийка Херсонской области. Также обстрелял более 40 населенных пунктов, в частности, Времовку, Новоселку, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотую Балку, Веселое, Львовое, Антоновку, Днепровское, Велетенское и Херсон.

Генштаб сообщает, что оккупанты переоборудуют учебные заведения на временно оккупированных территориях под военные полевые госпитали. Так произошло, в частности, со школой в поселке Азов Запорожской области и детсадом в поселке Гладковка Херсонской области. Там сейчас лечатся около 50 захватчиков.

Тем временем украинская авиация за минувшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Наши защитники уничтожили четыре ударных и семь разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

четыре района сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов;

один состав боеприпасов врага;

четыре российских артиллерийских подразделения на огневых позициях;

одно средство противовоздушной обороны захватчиков;

еще одну важную цель врага.

Украинские военные уже давно доказали, что умеют расправляться с вражеской техникой даже с ограниченными ресурсами. Раньше мы рассказывали, как боец запорожской ТрО сбил Shahed из автомата Калашникова.

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