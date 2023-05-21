Военные госпитали оккупантов в детсадах и новая ЧВК России: карта боевых действий в Украине 21 мая в режиме онлайн

Просмотр карты боевых действий в Украине стал ежедневной рутиной для миллионов наших людей. Все следят за новостями с фронта и ждут положительных сдвигов.
В то же время следует беречь себя и прислушиваться к Генштабу ВСУ, который ежедневно предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают ограниченные наземные атаки в районе Кременной. Захватчики также обстреливают рубежи Авдеевки-Донецка.
Министерство обороны России объединяет мобилизованных и военнообязанных в собственную частную военную компанию Ветераны, что приводит к дискриминации и конфликту внутри российских сил.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:
В результате пострадали мирные люди, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Россияне сосредотачиваются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки там произошло 53 столкновения. В эпицентре остаются Бахмут и Марьинка.
Россияне сосредотачиваются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки там произошло 53 столкновения. В эпицентре остаются Бахмут и Марьинка.
Ситуация на фронте по направлениям:
Генштаб сообщает, что оккупанты переоборудуют учебные заведения на временно оккупированных территориях под военные полевые госпитали. Так произошло, в частности, со школой в поселке Азов Запорожской области и детсадом в поселке Гладковка Херсонской области. Там сейчас лечатся около 50 захватчиков.
Тем временем украинская авиация за минувшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Наши защитники уничтожили четыре ударных и семь разведывательных БПЛА разных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
Украинские военные уже давно доказали, что умеют расправляться с вражеской техникой даже с ограниченными ресурсами. Раньше мы рассказывали, как боец запорожской ТрО сбил Shahed из автомата Калашникова.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!