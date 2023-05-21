Військові шпиталі окупантів у дитсадках та нова ПВК Росії: карта бойових дій в Україні 21 травня в режимі онлайн

Перегляд карти бойових дій в Україні вже став щоденною рутиною для мільйонів наших людей. Усі слідкують за новинами з фронту та чекають позитивних зрушень.
Водночас варто берегти себе та дослухатись до Генштабу ЗСУ, який щодня попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують обмежені наземні атаки в районі Кремінної. Загарбники також обстрілюють рубежі Авдіївки-Донецька.
А Міністерство оборони Росії об’єднує мобілізованих і військовозобов’язаних у власну приватну військову компанію Ветерани, що призводить до дискримінації та конфлікту всередині російських сил.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:
Унаслідок цього постраждали мирні люди, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Росіяни зосереджуються на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом протягом минулої доби там відбулось 53 зіткнення. В епіцентрі залишаються Бахмут та Мар’їнка.
Росіяни зосереджуються на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом протягом минулої доби там відбулось 53 зіткнення. В епіцентрі залишаються Бахмут та Мар’їнка.
Ситуація на фронті за напрямками:
Генштаб повідомляє, що окупанти переобладнують заклади освіти на тимчасово окупованих територіях під військові польові шпиталі. Так сталось, зокрема, зі школою в селищі Азов Запорізької області та дитсадком у селищі Гладківка Херсонської області. Там зараз лікуються близько 50 загарбників.
Тим часом українська авіація за минулу добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Наші захисники знищили чотири ударних та сім розвідувальних БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
Українські військові вже давно довели, що вміють розправлятись з ворожою технікою навіть з обмеженими ресурсами. Раніше ми розповідали, як боєць запорізької ТрО збив Shahed з автомата Калашникова.
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