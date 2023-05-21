Військові шпиталі окупантів у дитсадках та нова ПВК Росії: карта бойових дій в Україні 21 травня в режимі онлайн

Перегляд карти бойових дій в Україні вже став щоденною рутиною для мільйонів наших людей. Усі слідкують за новинами з фронту та чекають позитивних зрушень.

Водночас варто берегти себе та дослухатись до Генштабу ЗСУ, який щодня попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують обмежені наземні атаки в районі Кремінної. Загарбники також обстрілюють рубежі Авдіївки-Донецька.

А Міністерство оборони Росії об’єднує мобілізованих і військовозобов’язаних у власну приватну військову компанію Ветерани, що призводить до дискримінації та конфлікту всередині російських сил.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 21 травня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:

сім ракетних ударів;

70 авіаційних ударів;

48 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Унаслідок цього постраждали мирні люди, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Росіяни зосереджуються на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом протягом минулої доби там відбулось 53 зіткнення. В епіцентрі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано.

та напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нестерне Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Голишівське, Волфине, Кіндратівка, Юнаківка, Угроїди Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Покаляне, Нестерне, Бударки, Землянки, Устинівка та Хатнє Харківської області.

та напрямках противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нестерне Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Голишівське, Волфине, Кіндратівка, Юнаківка, Угроїди Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Покаляне, Нестерне, Бударки, Землянки, Устинівка та Хатнє Харківської області. На Куп’янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Ударили з авіації по районах населених пунктів Кислівка та Котлярівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка — Луганської.

напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Ударили з авіації по районах населених пунктів Кислівка та Котлярівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка — Луганської. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка, Діброва, Ямпіль, Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Торське, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку не припиняються бої за Бахмут. Також окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білої Гори. Завдали ракетних ударів в районах Слов’янська, Краматорська, Дружківки та авіаційних ударів в районах населених пунктів Слов’янськ, Дружківка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка і Торецьк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Біла Гора Донецької області.

напрямку не припиняються бої за Бахмут. Також окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білої Гори. Завдали ракетних ударів в районах Слов’янська, Краматорська, Дружківки та авіаційних ударів в районах населених пунктів Слов’янськ, Дружківка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка і Торецьк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Біла Гора Донецької області. На Авдіївському напрямку загарбники безуспішно намагались наступати у напрямках Новокалинового, Авдіївки, Сєверного. Завдали авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляли з артилерії райони населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

напрямку загарбники безуспішно намагались наступати у напрямках Новокалинового, Авдіївки, Сєверного. Завдали авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляли з артилерії райони населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку наші підрозділи вкотре відбили численні атаки росіян у районі Мар’їнки. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Красногорівка та Мар’їнка. Також від ворожих артобстрілів постраждали Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

напрямку наші підрозділи вкотре відбили численні атаки росіян у районі Мар’їнки. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Красногорівка та Мар’їнка. Також від ворожих артобстрілів постраждали Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Також завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Вугледар та Пречистівка. Обстріляв Парасковіївку, Костянтинівку, Новомихайлівку, Новоукраїнку, Вугледар та Пречистівку.

напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Також завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Вугледар та Пречистівка. Обстріляв Парасковіївку, Костянтинівку, Новомихайлівку, Новоукраїнку, Вугледар та Пречистівку. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Полтавка Запорізької області; Берислав і Киндийка Херсонської області. Також обстріляв понад 40 населених пунктів, зокрема Времівку, Новосілку, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Малу Токмачку та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золоту Балку, Веселе, Львове, Антонівку, Дніпровське, Велетенське і Херсон.

Генштаб повідомляє, що окупанти переобладнують заклади освіти на тимчасово окупованих територіях під військові польові шпиталі. Так сталось, зокрема, зі школою в селищі Азов Запорізької області та дитсадком у селищі Гладківка Херсонської області. Там зараз лікуються близько 50 загарбників.

Тим часом українська авіація за минулу добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Наші захисники знищили чотири ударних та сім розвідувальних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

чотири райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів;

один склад боєприпасів ворога;

чотири російських артилерійських підрозділи на вогневих позиціях;

один засіб протиповітряної оборони загарбників;

ще одну важливу ціль ворога.

Українські військові вже давно довели, що вміють розправлятись з ворожою технікою навіть з обмеженими ресурсами. Раніше ми розповідали, як боєць запорізької ТрО збив Shahed з автомата Калашникова.

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