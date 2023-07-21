Очередная станция РЭБ оккупантов потерпела поражение: карта боевых действий в Украине 21 июля в режиме онлайн

Враг продолжает терять свое техническое оснащение, как и живую силу, на карте боевых действий в Украине, в частности станции радио-электронной борьбы и артиллерийские средства.

Но каждый день страна-агрессор также избавляется от остатков своей былой славы, обстреливая мирное население и в очередной раз нарушая все правила и обычаи войны.

Надеяться, что враг останется только с поражением, не стоит. Ведь за победу Украины необходимо бороться каждый день, как это и делают наши защитники и защитницы.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и преуспели.

В то же время российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, на участке Авдеевка-Донецк и на западной части Донецкой и восточной части Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив три крылатых ракеты морского базирования Калибр, пять крылатых ракет наземного базирования Искандер-К, четыре крылатых ракет Х-22, семь крылатых ракет Оникс и 19 ударных БпЛА типа Shahed.

По результатам боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены:

две крылатые ракеты Калибр,

три крылатых ракеты наземного базирования Искандер-К,

13 ударных БпЛА типа Shahed.

Кроме того, враг нанес 40 авиационных ударов и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Леоновка Черниговской области, Середина-Буда, Волфино Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Старица, Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника юго-западнее Масютовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным вражеским обстрелам подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополи Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое, Кисловка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки противника на юго-западной окраине Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Макаровки и осуществил обстрелы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Благодатное и Отрадное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области.

Враг нанес авиационный удар в районе Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Новоданиловка, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье Запорожской области, Понятовка, Червоный Маяк, Антоновка, Зимовник Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Также наши защитники уничтожили один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили шесть артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.

Сейчас самые ожесточенные бои ведутся на Востоке украинских земель. Вместе с тем внимание мира приковано к карте боевых действий на Юге, где ожидали главного контрнаступления ВСУ.

Как продвигается контрнаступательная кампания украинских войск, рассказал генерал-полковник Александр Сырский в интервью.

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