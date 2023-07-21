Чергова станція РЕБ окупантів зазнала поразки: карта бойових дій в Україні 21 липня в режимі онлайн

Ворог продовжує втрачати своє технічне оснащення, як і живу силу, на карті бойових дій в Україні, зокрема станції радіо-електронної боротьби та артилерійські засоби.

Та щодня країна-агресорка також позбувається залишків своєї минулої слави, обстрілюючи мирне населення та вкотре порушуючи усі правила та звичаї війни.

Сподіватись, що ворог зрештою лишиться тільки з поразкою, не варто. Адже перемогу України необхідно виборювати щодня, як це і роблять наші захисники та захисниці.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли успіхів.

Водночас російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна в районі Бахмута, на ділянці Авдіївка-Донецьк і на західній частині Донецької та східній частині Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 21 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши три крилаті ракети морського базування Калібр, п’ять крилатих ракет наземного базування Іскандер-К, чотири крилаті ракет Х-22, сім крилатих ракет Онікс та 19 ударних БпЛА типу Shahed.

За результатами бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено:

дві крилаті ракети Калібр,

три крилаті ракети наземного базування Іскандер-К

13 ударних БпЛА типу Shahed.

Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Леонівка Чернігівської області, Середина-Буда, Волфине Сумської області та Уди, Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника південно-західніше Масютівки, що на Харківщині. Артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове, Кислівка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника на південно-західній околиці Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Часів Яр та Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли понад десять населених пунктів, зокрема, постраждали Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Благодатне та Одрадне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області.

Ворог завдав авіаційного удару в районі П’ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Новоданилівка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я Запорізької області, Понятівка, Червоний Маяк, Антонівка, Зимівник Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також, наші захисники знищили один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили шість артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

Нині найзапекліші бої точаться на Сході українських земель. Разом з тим, увага світу прикута до карти бойових дій на Півдні, де очікували головного контрнаступу ЗСУ.

Як просувається контрнаступальна кампанія українських військ, розповів генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю.

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