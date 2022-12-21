Актуальная карта боевых действий в Украине 21 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Если хочешь улыбаться, то улыбайся. Ведь неизвестно, что нас ждет завтра. Хочешь плакать? Плач, потому что только правдивые эмоции дают нам силы жить дальше. Однако никогда не отчаивайся — наши защитники продолжают вести борьбу за нашу свободу, а их шаги навсегда запечатлеваются на карте боевых действий.
Никому неизвестно, насколько долгим должен быть этот путь к победе, и однозначно можно сказать одно — он тернист, и пройти его придется как украинским воинам, так и обычным гражданам.
Следовательно, мы должны сохранять веру в ВСУ и настойчиво строить свое будущее на руинах прошлой эпохи. А за сдвигами по пути к свободе можно следить в ежедневных отчетах Генштаба ВСУ.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:
По состоянию на 16 декабря 2022 года, с начала полномасштабного вторжения Украина освободила 74 250 квадратных километров своей территории.
По состоянию на 16 декабря 2022 года, с начала полномасштабного вторжения Украина освободила 74 250 квадратных километров своей территории.
Кроме того, эксперты отметили, что российские силы потеряли позиции к югу от Бахмута 18 декабря и продолжили наземные атаки вблизи Бахмута и Донецка. Однако оккупанты пытаются вести контрнаступательные действия по направлению Сватово-Кременная.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращают наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Наращивают объемы перекидывания мобилизованного личного состава, вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов и боеприпасов из дальневосточных регионов РФ.
Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.
Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.
На других направлениях враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, продолжает осуществлять обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения.
В течение суток противник нанес десять авиационных и четыре ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Андреевка, Волчанск, Соледар, а также совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсона.
Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается и дальше на всей территории Украины.
На Волынском, Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах 27 населенных пунктов.
Под вражеским огнем оказались Карповичи, Тимоновичи, Костобобров Черниговской области, Кондратовка, Водологи, Запсилье, Ездецкое Сумской области, Гурьев, Алисовка, Красное, Зеленая, Волчанск, Зыбино, Волоховка, Варваровка, Землянки и Двуречная Харьковской области.
Под вражеским огнем оказались Карповичи, Тимоновичи, Костобобров Черниговской области, Кондратовка, Водологи, Запсилье, Ездецкое Сумской области, Гурьев, Алисовка, Красное, Зеленая, Волчанск, Зыбино, Волоховка, Варваровка, Землянки и Двуречная Харьковской области.
Российские оккупанты применили ударный БПЛА в районах населенных пунктов Поповка Черниговской области и Зыбино Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии 15 населенных пунктов, в частности Гряниковка, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области.
Российские оккупанты нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах населенных пунктов Новоселовское и Площанка.
Российские оккупанты нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах населенных пунктов Новоселовское и Площанка.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступательные действия, совершил обстрелы из танков и всех типов артиллерии по позициям наших войск в районах 24 населенных пунктов. Среди них — Андреевка, Белогоровка Луганской области, Спорное, Соледар, Бахмут, Ступочки, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Противник нанес удары оперативно-тактической и армейской авиацией в районах Андреевка, Белогоровка, Спорное, Северное, Нью-Йорк, Каменка, Авдеевка, Невельское.
Противник нанес удары оперативно-тактической и армейской авиацией в районах Андреевка, Белогоровка, Спорное, Северное, Нью-Йорк, Каменка, Авдеевка, Невельское.
На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск вблизи населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.
Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии 35 населенных пунктов. В частности, это — Времовка Донецкой области, Зеленый Гай, Дорожнянка, Зализничное, Вербовое, Белогорье Запорожской области, Берислав, Токаревка, Антоновка, Берегово Херсонской области. Нанес авиаудары в районах Времовки, Малых Щербаков, Новоандреевки и Ольговского.
Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны Украины 18 декабря районов сосредоточения живой силы и техники противника на временно занятой территории Запорожской области.
В частности, в районах населённых пунктов Пологи, Васильевка и Каменка-Днепровская. Потери противника составляют более 130 раненых оккупантов, уничтожены до десяти единиц вооружения и военной техники разного типа. Информация о погибших захватчиках уточняется.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили состав боеприпасов, три пункта управления и восемь районов сосредоточения живой силы врага.
Не важно, какого ты возраста, профессии или из какого региона Украины ты — украинского рода, а значит несешь в мир вдохновение и понимание, что такое настоящее мужество и отвага. Поэтому неудивительно, что наша борьба покорила сердца не только многих народов, но и британское издание The Economist, признавшее Украину страной года.
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