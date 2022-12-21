Актуальна карта бойових дій в Україні 21 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Якщо хочеш посміхатись, то посміхайся. Адже невідомо, що на нас чекає завтра. Хочеш плакати? Плач, бо лише правдиві емоції дають нам сили жити далі. Проте ніколи не зневіряйся — наші захисники продовжують вести боротьбу за нашу свободу, а їхні кроки назавжди закарбовуються на карті бойових дій.

Нікому невідомо, наскільки довгим має бути цей шлях до перемоги, та однозначно можна сказати одне — він тернистий, і пройти його доведеться як українським воїнам, так і пересічним громадянам.

Отже маємо зберігати віру в ЗСУ та наполегливо будувати своє майбутнє на руїнах минулої епохи. А за зрушеннями на шляху до свободи можна слідкувати у щоденних звітах Генштабу ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Станом на 16 грудня 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення Україна звільнила 74 250 квадратних кілометрів своєї території.

Крім того, експерти зазначили, що російські сили втратили позиції на південь від Бахмута 18 грудня та продовжили наземні атаки поблизу Бахмута та Донецька. Проте окупанти намагаються вести контрнаступальні дії на напрямку Сватове-Кремінна.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 21 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Нарощують обсяги перекидання мобілізованого особового складу, озброєння і військової техніки, пально-мастильних матеріалів та боєприпасів з далекосхідних регіонів РФ.

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

На інших напрямках ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, водночас продовжує здійснювати обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.

Протягом доби противник завдав десять авіаційних та чотири ракетних удари по цивільних об’єктах населених пунктів Андріївка, Вовчанськ, Соледар, а також здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається й надалі на всій території України.

На Волинському, Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах 27 населених пунктів.

Під ворожим вогнем опинились Карповичі, Тимоновичі, Костобобрів Чернігівської області, Кіндратівка, Водолаги, Запсілля, Їздецьке Сумської області, Гур’їв, Алісівка, Красне, Зелена, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Варварівка, Землянки та Дворічна Харківської області.

Російські окупанти застосували ударний БПЛА в районах населених пунктів Попівка Чернігівської області та Зибине Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії 15 населених пунктів, зокрема це — Гряниківка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області, Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

Російські окупанти завдали ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації в районах населених пунктів Новоселівське та Площанка.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступальні дії, здійснив обстріли з танків та всіх типів артилерії по позиціях наших військ в районах 24 населених пунктів. Серед них — Андріївка, Білогорівка Луганської області, Спірне, Соледар, Бахмут, Ступочки, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Противник завдав ударів оперативно-тактичною та армійською авіацією в районах Андріївка, Білогорівка, Спірне, Північне, Нью-Йорк, Кам’янка, Авдіївка, Невельське.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ поблизу населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро.

Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії 35 населених пунктів. Зокрема це — Времівка Донецької області, Зелений Гай, Дорожнянка, Залізничне, Вербове, Білогір’я Запорізької області, Берислав, Токарівка, Антонівка, Берегове Херсонської області. Завдав авіаударів в районах Времівки, Малих Щербаків, Новоандріївки та Ольгівського.

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Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 18 грудня районів зосередження живої сили та техніки противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Зокрема, в районах населених пунктів Пологи, Василівка і Кам’янка-Дніпровська. Втрати противника складають понад 130 поранених окупантів, знищено до десяти одиниць озброєння і військової техніки різного типу. Інформація щодо загиблих загарбників уточнюється.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили склад боєприпасів, три пункти управління та вісім районів зосередження живої сили ворога.

Не важливо, якого ти віку, професії, чи з якого регіону України — ти українського роду, а отже несеш у світ натхнення та розуміння, що таке справжня мужність та відвага. Тому не дивно, що наша боротьба підкорила серця не лише багатьох народів, але й британське видання The Economist, яке визнало Україну країною року.

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