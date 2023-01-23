Актуальная карта боевых действий в Украине 23 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Незаметно светлые праздники сплелись крепко с самыми темными днями наших трагедий, самый искренний смех сливается с отчаянными слезами, а фото заката и восхода солнца идут переменно с фотографиями из окопов и захоронений тех, кто защищал каждый миллиметр карты боевых действий.
Наши жизни разделились на до и после 24 февраля, все цвета стали фоновыми и теперь нам известны только — черный, белый и багровый, как кровь тех, кто отдал дороже нашей свободы.
Счесть потери можно будет не числами, а только в слезах тех, кто потерял самого дорогого человека в мире. Однако их можно сделать не напрасными, продолжая борьбу и обретя независимость, что увековечит их имена.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:
Оборона Бахмута Украиной, по всей вероятности, является стратегически правильной попыткой, несмотря на потери, поскольку Украина также заплатила бы значительную цену за отступление от города.
Оборона Бахмута Украиной, по всей вероятности, является стратегически правильной попыткой, несмотря на потери, поскольку Украина также заплатила бы значительную цену за отступление от города.
В то же время российские войска провели небольшую наземную разведку на северо-востоке Сумской области.
Также оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки, чтобы отвоевать утраченные позиции на линии Сватовое-Кременная и вести наземные атаки вокруг Бахмута и западнее Донецка.
Доступные данные из открытых источников на 21 января указывают на то, что заявление российского оккупационного чиновника от 20 января о большом захвате территории, вероятно, является частью российской информационной операции.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес пять авиационных ударов по позициям Сил обороны и ракетный удар по критической инфраструктуре в Запорожской области. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза авиационных и ракетных ударов РФ по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.
Угроза авиационных и ракетных ударов РФ по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.
Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях. На Купянском, Новопавловском и Херсонском оброняется.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.
В то же время минометные и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Студенок, Дорошевка, Бояро-Лежачи, Искриковщина и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелечья, Зеленое, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск в Харьковской области.
На Купянском направлении противник обстрелял районы Петропавловки, Табаевки и Крахмального Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховку в Луганской области.
На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Кузьмино Луганской области.
На Бахмутском направлении огневого поражения вражеской артиллерии потерпели районы 14 населенных пунктов. Среди них Верхнекаменное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.
На Бахмутском направлении огневого поражения вражеской артиллерии потерпели районы 14 населенных пунктов. Среди них Верхнекаменное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.
На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка и Марьинка.
На Новопавловском направлении обстреляны Богоявленка и Никольское Донецкой области.
На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 16 населенных пунктов, в частности, Вольное Поле, Времевка и Новополь в Донецкой области и Гуляйполе, Павловка, Степное, Орехов и Малая Токмачка Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террора гражданского населения. В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Монастырское, Антоновка, Берегово, Янтарное и Херсон. Есть пострадавшие посреди мирного населения.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава противника, подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения оккупантов и два состава боеприпасов.
А пока мы продолжаем бороться за свою независимость, читай, как украинцы лелеяли свою соборность и воплощали национальную идею.
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Фото: Getty Images