Актуальная карта боевых действий в Украине 23 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Незаметно светлые праздники сплелись крепко с самыми темными днями наших трагедий, самый искренний смех сливается с отчаянными слезами, а фото заката и восхода солнца идут переменно с фотографиями из окопов и захоронений тех, кто защищал каждый миллиметр карты боевых действий.

Наши жизни разделились на до и после 24 февраля, все цвета стали фоновыми и теперь нам известны только — черный, белый и багровый, как кровь тех, кто отдал дороже нашей свободы.

Счесть потери можно будет не числами, а только в слезах тех, кто потерял самого дорогого человека в мире. Однако их можно сделать не напрасными, продолжая борьбу и обретя независимость, что увековечит их имена.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Оборона Бахмута Украиной, по всей вероятности, является стратегически правильной попыткой, несмотря на потери, поскольку Украина также заплатила бы значительную цену за отступление от города.

В то же время российские войска провели небольшую наземную разведку на северо-востоке Сумской области.

Также оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки, чтобы отвоевать утраченные позиции на линии Сватовое-Кременная и вести наземные атаки вокруг Бахмута и западнее Донецка.

Доступные данные из открытых источников на 21 января указывают на то, что заявление российского оккупационного чиновника от 20 января о большом захвате территории, вероятно, является частью российской информационной операции.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес пять авиационных ударов по позициям Сил обороны и ракетный удар по критической инфраструктуре в Запорожской области. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза авиационных и ракетных ударов РФ по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях. На Купянском, Новопавловском и Херсонском оброняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

В то же время минометные и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Студенок, Дорошевка, Бояро-Лежачи, Искриковщина и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелечья, Зеленое, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск в Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы Петропавловки, Табаевки и Крахмального Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховку в Луганской области.

На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения вражеской артиллерии потерпели районы 14 населенных пунктов. Среди них Верхнекаменное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении обстреляны Богоявленка и Никольское Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 16 населенных пунктов, в частности, Вольное Поле, Времевка и Новополь в Донецкой области и Гуляйполе, Павловка, Степное, Орехов и Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террора гражданского населения. В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Монастырское, Антоновка, Берегово, Янтарное и Херсон. Есть пострадавшие посреди мирного населения.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава противника, подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения оккупантов и два состава боеприпасов.

А пока мы продолжаем бороться за свою независимость, читай, как украинцы лелеяли свою соборность и воплощали национальную идею.

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Фото: Getty Images