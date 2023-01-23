Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 23 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Січня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

Більше відео
0:06:04
День Соборності України: привітання Володимира Зеленського
Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина! Привітання Володимира Зеленського з Днем Соборності України
0:03:40
Гуртожиток Львівщина
Це не просто гуртожиток — це шанс на життя без обстрілів. Як Львівщина допомагає переселенцям
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 22 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 21 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Дивитись більше

Останні відео
Карта бойових дій в Україні

Актуальна карта бойових дій в Україні 23 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:06:07
Живий ланцюг 1990 рік: як це було насправді розповідає Богдан Горинь
Живий ланцюг, що об’єднав Україну: колишній дисидент згадує, як це було
0:06:04
День Соборності України: привітання Володимира Зеленського
Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина! Привітання Володимира Зеленського з Днем Соборності України
0:03:40
Гуртожиток Львівщина
Це не просто гуртожиток — це шанс на життя без обстрілів. Як Львівщина допомагає переселенцям
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 22 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:42
Мистецтво
Смертоносне залізяччя стає витвором мистецтва! Як запорізькі митці приборкують метал
0:03:39
Медицина ЗСУ
Стан багатьох пацієнтів дуже запущений… З чим зіткнулася медицина у прифронтових містах
0:02:55
Історія дівчини, яка дивом вижила після атаки на Дніпро 14 січня
Сталося б найгірше. Як поїздка в гарячу точку врятувала дніпрянку від смерті під завалами
0:03:08
Волонтерство на Вінниччині
200 тисяч для ЗСУ на пирогах та варениках! Як бабусі на Вінниччині тримають тил
0:04:29
У Харкові створюють квартири-бункери для українців
Витримають навіть прямий удар балістичної ракети! У Харкові почали виробляти квартири-бункери
Більше відео
Живий ланцюг 1990 рік: як це було насправді розповідає Богдан Горинь
Читати далі
Живий ланцюг, що об’єднав Україну: колишній дисидент згадує, як це було

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь