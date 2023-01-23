Актуальна карта бойових дій в Україні 23 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Непомітно світло свята сплелося міцно з найтемнішими днями наших трагедій, найщиріший сміх зливається з відчайдушними голосіннями, а фото заходу та сходу сонця йдуть позмінно зі світлинами з окопів та поховань тих, хто боронив кожен міліметр карти бойових дій.

Наші життя поділились на до і після 24 лютого, усі кольори стали фоновими, й тепер нам відомі лише — чорний, білий та багровий, ніби кров тих, хто віддав найдорожче за нашу свободу.

Порахувати втрати можна буде не числами, а лише хіба у сльозах тих, хто втратив найдорожчу людину у світі. Однак їх можна зробити не марними, продовжуючи боротьбу і здобувши незалежність, що увіковічнить їхні імена.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Оборона Бахмута Україною, ймовірно, є стратегічно правильною спробою, незважаючи на витрати, оскільки Україна також заплатила б значну ціну за відступ від міста.

Водночас російські війська провели невелику наземну розвідку на північному сході Сумської області.

Також окупанти продовжували обмежені наземні атаки, щоб відвоювати втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна та вести наземні атаки навколо Бахмута та на захід від Донецька.

Доступні дані з відкритих джерел станом на 21 січня вказують на те, що заява російського окупаційного чиновника від 20 січня про велике захоплення території, ймовірно, є частиною російської інформаційної операції.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав п’ять авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару — по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза авіаційних та ракетних ударів російської федерації по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Водночас мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Студенок, Дорошівка, Бояро-Лежачі, Іскриківщина і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп’янськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Табаївки і Крохмального Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку і Кузьмине Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 14 населених пунктів. Серед них — Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 16 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала три удари по районах зосередження особового складу противника, українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження окупантів та два склади боєприпасів.

А поки ми продовжуємо боротись за свою незалежність, читай, як українці плекали свою соборність та втілювали національну ідею.

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Фото: Getty Images