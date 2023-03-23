Украина

Наступательные действия на Авдеевском направлении и атаки на Бахмут: карта боевых действий в Украине 23 марта в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 марта 2023, 07:00
Карта бойових дій в Україні 23.03.2023 онлайн

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Карта бойових дій в Україні 23.03.2023 онлайн
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