Наступательные действия на Авдеевском направлении и атаки на Бахмут: карта боевых действий в Украине 23 марта в режиме онлайн

Российские военные знают только язык жестокости, террора и крови. Они обстреливают мирные города, ведь только так могут доказать свою “силу”, потому что на карте боевых действий не имеют успеха.

Вчера оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате которого две российские ракеты попали в жилую многоэтажку. Более 30 человек пострадали. За эти жестокие и циничные обстрелы оккупантам отомстят наши ВСУ, а мы должны помогать военным и не уставать от этого. Им гораздо труднее.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 марта 2023 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что Группа Вагнера может потерять большую часть своих заключенных в ближайшие недели, поскольку у заключенных истекают их шестимесячные военные контракты.

Также они отмечают, что российские оккупационные власти продолжают способствовать депортации украинских детей в Россию.

Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самые сильные бои продолжаются в южной и северной части Бахмута, также враг проводил наступательные действия на Авдеевском направлении с целью установления контроля над Авдеевкой и Марьинкой.

За сутки противник нанес ракетный удар по Запорожью, в результате чего две российские ракеты попали в жилой многоэтажный дом, есть погибшие и раненые среди гражданских. Также враг нанес 41 авиационный удар.

Оккупанты использовали 21 БПЛА типа Shahed-136 из Брянской области Российской Федерации, 16 из этих дронов были сбиты.

В результате ударов вражеских БПЛА, россияне попали в территорию общежития профессионального колледжа в Ржищеве в Киевской области, есть погибшие и раненые среди гражданских. Также поврежден объект гражданской критической инфраструктуры в Житомирской области. Захватчики совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без значительных изменений, формирование наступательных группировок противника не обнаружено. Российское руководство продолжает использовать инфраструктуру Республики Беларусь для подготовки своих войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

направлениях оперативная ситуация без значительных изменений, формирование наступательных группировок противника не обнаружено. Российское руководство продолжает использовать инфраструктуру Республики Беларусь для подготовки своих войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Вел безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Белогоровка — Луганской, а также Колодцы и Верхнекаменское Донецкой области.

направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Вел безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Белогоровка — Луганской, а также Колодцы и Верхнекаменское Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, но его наступательный потенциал снижается. Противник не прекращает попыток захватить город, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Богдановка и Предтечино.

направлении враг продолжает вести наступательные действия, но его наступательный потенциал снижается. Противник не прекращает попыток захватить город, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Богдановка и Предтечино. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Степовое, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа — успеха не имел. Вражеским обстрелам подверглись в частности, Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

направлениях противник совершил наступательные действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Степовое, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа — успеха не имел. Вражеским обстрелам подверглись в частности, Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйполськое, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка, Днепровское и город Херсон.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В прифронтовых населенных пунктах до сих пор остаются жить люди, каждый день их уговаривают уехать. Ранее мы рассказывали, как Белый Ангел эвакуирует жителей Донецкой области.

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