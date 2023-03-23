Наступательные действия на Авдеевском направлении и атаки на Бахмут: карта боевых действий в Украине 23 марта в режиме онлайн

Российские военные знают только язык жестокости, террора и крови. Они обстреливают мирные города, ведь только так могут доказать свою “силу”, потому что на карте боевых действий не имеют успеха.
Вчера оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате которого две российские ракеты попали в жилую многоэтажку. Более 30 человек пострадали. За эти жестокие и циничные обстрелы оккупантам отомстят наши ВСУ, а мы должны помогать военным и не уставать от этого. Им гораздо труднее.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что Группа Вагнера может потерять большую часть своих заключенных в ближайшие недели, поскольку у заключенных истекают их шестимесячные военные контракты.
Также они отмечают, что российские оккупационные власти продолжают способствовать депортации украинских детей в Россию.
Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самые сильные бои продолжаются в южной и северной части Бахмута, также враг проводил наступательные действия на Авдеевском направлении с целью установления контроля над Авдеевкой и Марьинкой.
За сутки противник нанес ракетный удар по Запорожью, в результате чего две российские ракеты попали в жилой многоэтажный дом, есть погибшие и раненые среди гражданских. Также враг нанес 41 авиационный удар.
Оккупанты использовали 21 БПЛА типа Shahed-136 из Брянской области Российской Федерации, 16 из этих дронов были сбиты.
Оккупанты использовали 21 БПЛА типа Shahed-136 из Брянской области Российской Федерации, 16 из этих дронов были сбиты.
В результате ударов вражеских БПЛА, россияне попали в территорию общежития профессионального колледжа в Ржищеве в Киевской области, есть погибшие и раненые среди гражданских. Также поврежден объект гражданской критической инфраструктуры в Житомирской области. Захватчики совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
В прифронтовых населенных пунктах до сих пор остаются жить люди, каждый день их уговаривают уехать. Ранее мы рассказывали, как Белый Ангел эвакуирует жителей Донецкой области.
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