Наступальні дії на Авдіївському напрямку та атаки на Бахмут: карта бойових дій в Україні 23 березня в режимі онлайн

Російські військові знають лише мову жорстокості, терору та крові. Вони обстрілюють мирні міста, адже лише так можуть довести свою “силу”, бо на карті бойових дій не мають успіху.

Вчора окупанти завдали удар по Запоріжжю, в результаті якого дві російські ракети влучили у житлову багатоповерхівку. Понад 30 людей постраждали. За ці жорстокі та цинічні обстріли окупантам помстяться наші ЗСУ, а ми повинні допомагати військовим і не втомлюватися від цього. Їм набагато важче.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

Зараз також дивляться

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Група Вагнера може втратити більшу частину своїх ув’язнених у найближчі тижні, оскільки у в’язнів закінчуються їхні шестимісячні військові контракти.

Також вони зазначають, що російська окупаційна влада продовжує сприяти депортації українських дітей до Росії.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають у південній і північній частині Бахмута, також ворог проводив наступальні дії на Авдіївському напрямку з метою встановлення контролю над Авдіївкою та Мар’їнкою.

За добу противник завдав ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого дві російські ракети влучили в житловий багатоповерховий будинок, є загиблі та пораненні серед цивільних громадян. Також ворог завдав 41 авіаційний удар.

Окупанти використали 21 БПЛА типу Shahed-136 з Брянської області Російської Федерації, 16 з цих дронів було збито.

Внаслідок ударів ворожих БПЛА, росіяни влучили на територію гуртожитку фахового коледжу у Ржищеві на Київщині, є загиблі та пораненні серед цивільних громадян. Також пошкоджено об’єкт цивільної критичної інфраструктури на Житомирщині. Загарбники здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. Російське керівництво продовжує використовувати інфраструктуру Республіки Білорусь для підготовки своїх військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безрезультатні наступальні дії у районах населених пунктів Макіївка та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Куп’янськ і Крохмальне Харківської області; Білогорівка — Луганської, а також Колодязі та Верхньокам’янське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, проте його наступальний потенціал знижується. Противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Богданівка та Предтечине.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда — успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали зокрема, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області, а також Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка, Дніпровське та місто Херсон.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

У прифронтових населених пунктах досі залишаються жити люди, щодня їх вмовляють виїхати. Раніше ми розповідали, як Білий Янгол евакуює мешканців Донеччини.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!