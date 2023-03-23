Наступальні дії на Авдіївському напрямку та атаки на Бахмут: карта бойових дій в Україні 23 березня в режимі онлайн

Російські військові знають лише мову жорстокості, терору та крові. Вони обстрілюють мирні міста, адже лише так можуть довести свою “силу”, бо на карті бойових дій не мають успіху.
Вчора окупанти завдали удар по Запоріжжю, в результаті якого дві російські ракети влучили у житлову багатоповерхівку. Понад 30 людей постраждали. За ці жорстокі та цинічні обстріли окупантам помстяться наші ЗСУ, а ми повинні допомагати військовим і не втомлюватися від цього. Їм набагато важче.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Група Вагнера може втратити більшу частину своїх ув’язнених у найближчі тижні, оскільки у в’язнів закінчуються їхні шестимісячні військові контракти.
Також вони зазначають, що російська окупаційна влада продовжує сприяти депортації українських дітей до Росії.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають у південній і північній частині Бахмута, також ворог проводив наступальні дії на Авдіївському напрямку з метою встановлення контролю над Авдіївкою та Мар’їнкою.
За добу противник завдав ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого дві російські ракети влучили в житловий багатоповерховий будинок, є загиблі та пораненні серед цивільних громадян. Також ворог завдав 41 авіаційний удар.
Окупанти використали 21 БПЛА типу Shahed-136 з Брянської області Російської Федерації, 16 з цих дронів було збито.
Окупанти використали 21 БПЛА типу Shahed-136 з Брянської області Російської Федерації, 16 з цих дронів було збито.
Внаслідок ударів ворожих БПЛА, росіяни влучили на територію гуртожитку фахового коледжу у Ржищеві на Київщині, є загиблі та пораненні серед цивільних громадян. Також пошкоджено об’єкт цивільної критичної інфраструктури на Житомирщині. Загарбники здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
У прифронтових населених пунктах досі залишаються жити люди, щодня їх вмовляють виїхати. Раніше ми розповідали, як Білий Янгол евакуює мешканців Донеччини.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!