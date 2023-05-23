21 из 21 БПЛА — украинские защитники повышают эффективность: карта боевых действий в Украине 23 мая в режиме онлайн

Одной быстрой операцией наступления российские оккупанты стремились сломать украинский дух, но уже в который раз ВСУ доказывают несокрушимость Украины не только на карте боевых действий, но и на реальном поле боя.

И пока захватчики еще раз выпускают миллионы долларов в виде ракет, чтобы уничтожить все живое на своем пути, украинские защитники продолжают оттачивать навыки. И доказательство тому — сбиты все вражеские БПЛА за минувшие сутки.

А со всем вооружением, список которого растет каждый день благодаря западным партнерам, победа Украины станет еще ближе.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что наступательные операции Вагнера, вероятно, завершатся после месяцев изнурительных боев в городах. И маловероятно, что вагнеровцы продолжат боевые действия за пределами Бахмута в их нынешнем изможденном состоянии.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 21 ракетный удар, по городам Днепр, Запорожье и населенным пунктам Харьковской области. Применил четыре крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 (уничтожены нашими защитниками), пять крылатых ракет Х-22. А также две баллистические ракеты Искандер-М и пять управляемых зенитных ракет С-300 и четыре других (тип устанавливается).

Кроме того, враг нанес 42 авиационных удара, в частности, применив иранские ударные БПЛА Shahed. По уточненной информации 21 из 21 были уничтожены нашими защитниками.

Также оккупанты совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть раненные среди мирного населения. Повреждены многоквартирные жилые дома, частные дома, детский садик и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение прошедших суток произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи, Галагановка и Заречье Черниговской области. А также Ходыно, Горки, Будки, Екатериновка, Тимофеевка, Александровка Сумской области. А также Морозова Долина, Шевченко, Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник в течение прошедших суток нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Гусинка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. Оккупанты нанесли авиаудары вблизи Бахмута и Ивановского.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк, Пивничное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия по направлению Новокалинового и Водяного. В течение прошедших суток нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Кроме того, вражеским обстрелам подверглось село Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не производил. В то же время нанес авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы. Совершил артобстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения.

За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области.

Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и город Запорожье. А также Гавриловка, Берислав, Веселое, Казацкое, Бургунка, Антоновка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два — по зенитно-ракетным комплексам.

Нашими защитниками в течение прошедших суток были уничтожены российский ударный вертолет Ми-24 и вражеский разведывательный БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, три состава боеприпасов, 11 артиллерийских средств и радиолокационную станцию противника.

Бахмут — место отчаяния для оккупантов, место опоры для украинцев. Более девяти месяцев россияне штурмуют город, однако до сих пор без полного успеха. Читай, кто контролирует Бахмут и какая ситуация в городе.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!