21 из 21 БПЛА — украинские защитники повышают эффективность: карта боевых действий в Украине 23 мая в режиме онлайн

Одной быстрой операцией наступления российские оккупанты стремились сломать украинский дух, но уже в который раз ВСУ доказывают несокрушимость Украины не только на карте боевых действий, но и на реальном поле боя.
И пока захватчики еще раз выпускают миллионы долларов в виде ракет, чтобы уничтожить все живое на своем пути, украинские защитники продолжают оттачивать навыки. И доказательство тому — сбиты все вражеские БПЛА за минувшие сутки.
А со всем вооружением, список которого растет каждый день благодаря западным партнерам, победа Украины станет еще ближе.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что наступательные операции Вагнера, вероятно, завершатся после месяцев изнурительных боев в городах. И маловероятно, что вагнеровцы продолжат боевые действия за пределами Бахмута в их нынешнем изможденном состоянии.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 21 ракетный удар, по городам Днепр, Запорожье и населенным пунктам Харьковской области. Применил четыре крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 (уничтожены нашими защитниками), пять крылатых ракет Х-22. А также две баллистические ракеты Искандер-М и пять управляемых зенитных ракет С-300 и четыре других (тип устанавливается).
Кроме того, враг нанес 42 авиационных удара, в частности, применив иранские ударные БПЛА Shahed. По уточненной информации 21 из 21 были уничтожены нашими защитниками.
Также оккупанты совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
К сожалению, есть раненные среди мирного населения. Повреждены многоквартирные жилые дома, частные дома, детский садик и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение прошедших суток произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи, Галагановка и Заречье Черниговской области. А также Ходыно, Горки, Будки, Екатериновка, Тимофеевка, Александровка Сумской области. А также Морозова Долина, Шевченко, Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Чугуновка Харьковской области.
На Купянском направлении противник в течение прошедших суток нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области.
На Купянском направлении противник в течение прошедших суток нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Гусинка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Веселое Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. Оккупанты нанесли авиаудары вблизи Бахмута и Ивановского.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. Оккупанты нанесли авиаудары вблизи Бахмута и Ивановского.
От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк, Пивничное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия по направлению Новокалинового и Водяного. В течение прошедших суток нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Кроме того, вражеским обстрелам подверглось село Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении противник наступательных действий не производил. В то же время нанес авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы. Совершил артобстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения.
За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области.
Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и город Запорожье. А также Гавриловка, Берислав, Веселое, Казацкое, Бургунка, Антоновка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.
Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два — по зенитно-ракетным комплексам.
Нашими защитниками в течение прошедших суток были уничтожены российский ударный вертолет Ми-24 и вражеский разведывательный БПЛА.
Нашими защитниками в течение прошедших суток были уничтожены российский ударный вертолет Ми-24 и вражеский разведывательный БПЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, три состава боеприпасов, 11 артиллерийских средств и радиолокационную станцию противника.
Бахмут — место отчаяния для оккупантов, место опоры для украинцев. Более девяти месяцев россияне штурмуют город, однако до сих пор без полного успеха. Читай, кто контролирует Бахмут и какая ситуация в городе.
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