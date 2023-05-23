21 з 21 БПЛА — українські захисники підвищують ефективність: карта бойових дій в Україні 23 травня в режимі онлайн

Однією швидкою операцією наступу російські окупанти прагнули зламати український дух, але вже який раз ЗСУ доводять незламність України не лише на карті бойових дій, але й на реальному полі бою.

І поки загарбники вкотре випускають мільйони доларів у вигляді ракет, щоб знищити усе живе на своєму шляху, українські оборонці продовжують відточувати навички. І доказ цьому — збиті всі ворожі БПЛА за минулу добу.

А з усім озброєнням, список якого зростає щодня завдяки західним партнерам, перемога України стане ще ближче.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що наступальні операції Вагнера, ймовірно, завершаться після місяців виснажливих боїв у містах. І малоймовірно, що вагнерівці продовжить бойові дії за межами Бахмута в їх нинішньому виснаженому стані.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби, противник завдав 21 ракетного удару, по містам Дніпро, Запоріжжя та населених пунктах Харківщини. Застосував чотири крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками), п’ять крилатих ракет Х-22. А також дві балістичні ракети Іскандер-М та п’ять зенітних керованих ракет С-300 та чотири інших (тип встановлюється).

Крім того, ворог завдав 42 авіаційних ударів, зокрема, застосувавши іранські ударні БПЛА Shahed. За уточненою інформацією 21 із 21 було знищено нашими захисниками.

Також окупанти здійснили близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є поранені серед мирного населення. Пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі, Галаганівка та Заріччя Чернігівської області. А також Ходине, Гірки, Будки, Катеринівка, Тимофіївка, Олександрівка Сумської області. А також Морозова Долина, Шевченка, Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Орлянське, Кислівка і Табаївка Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Гусинка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Окупанти завдали авіаударів поблизу Бахмута та Іванівського.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Новокалинового та Водяного. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Окрім того, ворожих обстрілів зазнало село Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. Водночас завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви. Здійснив артобстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області.

Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та місто Запоріжжя. А також Гаврилівка, Берислав, Веселе, Козацьке, Бургунка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два — по зенітно-ракетних комплексах.

Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та ворожий розвідувальних БПЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію противника.

Бахмут — місце розпачу для окупантів, місце опори для українців. Понад дев’ять місяців росіяни штурмують місто, проте досі без повного успіху. Читай, хто контролює Бахмут та яка ситуація у місті.

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