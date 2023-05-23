Україна

21 з 21 БПЛА — українські захисники підвищують ефективність: карта бойових дій в Україні 23 травня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Травня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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