Актуальная карта боевых действий в Украине 23 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Недавний визит президента Украины в США принес нашей стране множество дипломатических побед, подкрепленных существенной финансовой поддержкой Штатов.
Пока западные партнеры восхищаются боевым духом украинцев, наши скромные герои военные продолжают свою сверхважную работу.
А у тебя своя миссия — прислушиваться к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что неспособность России достичь заявленных Путиным целей ставит под угрозу усилия Кремля возобновить контроль над внутренней ситуацией и создать условия для продолжения войны в 2023 году.
Специалисты считают, что российская ядерная риторика, скорее всего, является попыткой задобрить внутреннюю аудиторию и запугать западную. Это не показатель подготовки к применению ядерного оружия.
Относительно ситуации на фронте:
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:
В ночь на 22 декабря захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру города Марганец Днепропетровской области. А вчера днем пострадал Часов Яр Донецкой области, где есть жертвы среди мирного населения.
Россияне сосредотачиваются на наступательных действиях на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также не оставляют попыток улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.
Ситуация на фронте по направлениям:
20 декабря Украина нанесла удар по скоплению живой силы противника в районе Николаевки Скадовского района Херсонской области.
В результате были поражены до 140 российских военнослужащих и уничтожены восемь грузовых автомобилей Камаз с боеприпасами.
В тот же день наши защитники ударили по полевому аэродрому оккупантов в районе Каховки Херсонской области. Там захватчики потеряли до 150 человек убитыми и около 50 ранеными. Уничтожено до 20 единиц военной техники разного типа.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины за сутки поразили:
Наверное, ты уже знаешь, что США передадут ЗРК Patriot для Украины. Наши военные уверены, что теперь противовоздушная оборона Украины выйдет на новый уровень.
Узнай, что рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат о возможностях этого комплекса.
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