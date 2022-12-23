Актуальная карта боевых действий в Украине 23 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Недавний визит президента Украины в США принес нашей стране множество дипломатических побед, подкрепленных существенной финансовой поддержкой Штатов.

Пока западные партнеры восхищаются боевым духом украинцев, наши скромные герои военные продолжают свою сверхважную работу.

А у тебя своя миссия — прислушиваться к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 декабря 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что неспособность России достичь заявленных Путиным целей ставит под угрозу усилия Кремля возобновить контроль над внутренней ситуацией и создать условия для продолжения войны в 2023 году.

Специалисты считают, что российская ядерная риторика, скорее всего, является попыткой задобрить внутреннюю аудиторию и запугать западную. Это не показатель подготовки к применению ядерного оружия.

Относительно ситуации на фронте:

Российские и украинские войска продолжают контратаки на линии Сватово-Кременная. Российские войска проводят наступательные действия в районе Бахмута и Донецка. Оккупанты безуспешно пытались установить контроль над островами дельты Днепра.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 декабря 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:

пять ракетных ударов;

пять авиационных ударов;

около 15 обстрелов из РСЗО.

В ночь на 22 декабря захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру города Марганец Днепропетровской области. А вчера днем пострадал Часов Яр Донецкой области, где есть жертвы среди мирного населения.

Россияне сосредотачиваются на наступательных действиях на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также не оставляют попыток улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано.

и направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано. На Слобожанском направлении от танковых, минометных и артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Шевченко, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Волчанск, Волоховка, Строевка и Купянск Харьковской области.

направлении от танковых, минометных и артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Шевченко, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Волчанск, Волоховка, Строевка и Купянск Харьковской области. На Купянском направлении россияне обстреляли районы Новомлинского, Крахмального и Берестового Харьковской области, а также Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.

направлении россияне обстреляли районы Новомлинского, Крахмального и Берестового Харьковской области, а также Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области. На Лиманском направлении под вражеский огонь попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

направлении под вражеский огонь попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области. На Авдеевском направлении россияне открыли огонь по районам населенных пунктов Константиновка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

направлении россияне открыли огонь по районам населенных пунктов Константиновка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении захватчик обстрелял районы Времовки, Большой Новоселки, Нескучного, Угледара и Никольского Донецкой области.

направлении захватчик обстрелял районы Времовки, Большой Новоселки, Нескучного, Угледара и Никольского Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в том числе Новополь Донецкой области; Степное, Гуляйполе, Щербаки, Малая Токмачка и Дорожнянка Запорожской области; Марганец в Днепропетровской области, а также Нововодмитровка, Качкаровка, Херсон, Инженерное и Львово Херсонской области. Ночью россияне нанесли ракетный удар по Очакову Николаевской области.

и направлениях обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в том числе Новополь Донецкой области; Степное, Гуляйполе, Щербаки, Малая Токмачка и Дорожнянка Запорожской области; Марганец в Днепропетровской области, а также Нововодмитровка, Качкаровка, Херсон, Инженерное и Львово Херсонской области. Ночью россияне нанесли ракетный удар по Очакову Николаевской области. На Бахмутском направлении противник обстреливал Верхнекаменское, Белогоровку, Бахмут, Клещиевку, Андреевку, Александро-Шультино, Курдюмовку, Озаряновку и Нью-Йорк Донецкой области.

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20 декабря Украина нанесла удар по скоплению живой силы противника в районе Николаевки Скадовского района Херсонской области.

В результате были поражены до 140 российских военнослужащих и уничтожены восемь грузовых автомобилей Камаз с боеприпасами.

В тот же день наши защитники ударили по полевому аэродрому оккупантов в районе Каховки Херсонской области. Там захватчики потеряли до 150 человек убитыми и около 50 ранеными. Уничтожено до 20 единиц военной техники разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины за сутки поразили:

пункт управления;

два склада боеприпасов;

три района сосредоточения живой силы противника.

Наверное, ты уже знаешь, что США передадут ЗРК Patriot для Украины. Наши военные уверены, что теперь противовоздушная оборона Украины выйдет на новый уровень.

Узнай, что рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат о возможностях этого комплекса.

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