Актуальна карта бойових дій в Україні 23 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Нещодавній візит президента України до США приніс нашій державі багато дипломатичних перемог, підкріплених суттєвою фінансовою підтримкою Штатів.
Поки західні партнери захоплюються бойовим духом українців, наші скромні герої військові продовжують свою надважливу роботу.
А в тебе своя місія — дослухатись до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що нездатність Росії досягти заявлених Путіним цілей ставить під загрозу зусилля Кремля відновити контроль над внутрішньою ситуацією і встановити умови для продовження війни у 2023 році.
Фахівці вважають, що російська ядерна риторика, швидше за все, є спробою задобрити внутрішню аудиторію та залякати західну. Це не є показником підготовки до застосування ядерної зброї.
Щодо ситуації на фронті:
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:
У ніч на 22 грудня загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру міста Марганець Дніпропетровської області. А вчора вдень постраждав Часів Яр Донецької області, де є жертви серед мирного населення.
Росіяни зосереджуються на наступальних діях на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також не полишають спроб покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках.
Ситуація на фронті за напрямками:
20 грудня Україна завдала удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області.
У результаті було уражено до 140 російських військовослужбовців та знищено вісім вантажних автомобілів Камаз з боєприпасами.
Того ж дня наші захисники вдарили по польовому аеродрому окупантів у районі Каховки Херсонської області. Там загарбники втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 — пораненими. Знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії України за добу уразили:
Мабуть, ти уже знаєш, що США передадуть ЗРК Patriot для України. Наші військові впевнені, тепер протиповітряна оборона України вийде на новий рівень.
Дізнайся, що розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат про можливості цього комплексу.
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