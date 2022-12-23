Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 23 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Олена Яковлєва, редакторка сайту 23 Грудня 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні 23.12.2022 онлайн

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