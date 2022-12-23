Актуальна карта бойових дій в Україні 23 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Нещодавній візит президента України до США приніс нашій державі багато дипломатичних перемог, підкріплених суттєвою фінансовою підтримкою Штатів.

Поки західні партнери захоплюються бойовим духом українців, наші скромні герої військові продовжують свою надважливу роботу.

А в тебе своя місія — дослухатись до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що нездатність Росії досягти заявлених Путіним цілей ставить під загрозу зусилля Кремля відновити контроль над внутрішньою ситуацією і встановити умови для продовження війни у 2023 році.

Фахівці вважають, що російська ядерна риторика, швидше за все, є спробою задобрити внутрішню аудиторію та залякати західну. Це не є показником підготовки до застосування ядерної зброї.

Щодо ситуації на фронті:

Російські та українські війська продовжують контратаки на лінії Сватове-Кремінна. Російські війська проводять наступальні дії в районі Бахмута та Донецька. Окупанти безуспішно намагались встановити контроль над островами дельти Дніпра.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 грудня 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:

п’ять ракетних ударів;

п’ять авіаційних ударів;

близько 15 обстрілів з РСЗВ.

У ніч на 22 грудня загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру міста Марганець Дніпропетровської області. А вчора вдень постраждав Часів Яр Донецької області, де є жертви серед мирного населення.

Росіяни зосереджуються на наступальних діях на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також не полишають спроб покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано.

та напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано. На Слобожанському напрямку від танкових, мінометних та артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Строївка та Куп’янськ Харківської області.

напрямку від танкових, мінометних та артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Строївка та Куп’янськ Харківської області. На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли райони Новомлинська, Крохмального і Берестового Харківської області, а також Новоселівського та Стельмахівки на Луганщині.

напрямку росіяни обстріляли райони Новомлинська, Крохмального і Берестового Харківської області, а також Новоселівського та Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

напрямку під ворожий вогонь потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області. На Авдіївському напрямку росіяни відкрили вогонь по районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

напрямку росіяни відкрили вогонь по районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку загарбник обстріляв райони Времівки, Великої Новосілки, Нескучного, Вугледара та Микільського Донецької області.

напрямку загарбник обстріляв райони Времівки, Великої Новосілки, Нескучного, Вугледара та Микільського Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема Новопіль Донецької області; Степове, Гуляйполе, Щербаки, Мала Токмачка і Дорожнянка Запорізької області; Марганець на Дніпропетровщині, а також Новодмитрівка, Качкарівка, Херсон, Інженерне і Львове Херсонської області. Вночі росіяни завдали ракетного удару по Очакову Миколаївської області.

напрямках обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема Новопіль Донецької області; Степове, Гуляйполе, Щербаки, Мала Токмачка і Дорожнянка Запорізької області; Марганець на Дніпропетровщині, а також Новодмитрівка, Качкарівка, Херсон, Інженерне і Львове Херсонської області. Вночі росіяни завдали ракетного удару по Очакову Миколаївської області. На Бахмутському напрямку противник обстрілював Верхньокам’янське, Білогорівку, Бахмут, Кліщіївку, Андріївку, Олександро-Шультине, Курдюмівку, Озарянівку та Нью-Йорк Донецької області.

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20 грудня Україна завдала удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області.

У результаті було уражено до 140 російських військовослужбовців та знищено вісім вантажних автомобілів Камаз з боєприпасами.

Того ж дня наші захисники вдарили по польовому аеродрому окупантів у районі Каховки Херсонської області. Там загарбники втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 — пораненими. Знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії України за добу уразили:

пункт управління;

два склади боєприпасів;

три райони зосередження живої сили противника.

Мабуть, ти уже знаєш, що США передадуть ЗРК Patriot для України. Наші військові впевнені, тепер протиповітряна оборона України вийде на новий рівень.

Дізнайся, що розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат про можливості цього комплексу.

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