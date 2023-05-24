Информационные манипуляции россиян и переполненные больницы: карта боевых действий в Украине 24 мая в режиме онлайн

Ситуация на карте боевых действий только с первого взгляда может показаться стабильной.
Однако каждый приносит не только статистику Генштаба ВСУ, но и тектонические сдвиги в этой войне.
Но пока российские захватчики пытаются прикрываться фиктивными заявлениями об успехе, украинские защитники создают новую историю, и ценой собственной крови сохраняют свободу всего мира.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что подразделения российского добровольческого корпуса (РДК) и российского легиона Свобода 22 мая совершили рейд в Белгородскую область.
Украинские официальные лица отметили, что знают об атаке, но отрицали любую прямую причастность Вооруженных сил Украины.
А российское информационное пространство отреагировало в определенной степени паникой, фракционности и несогласованности, которую оно склонно проявлять, когда испытывает значительные информационные потрясения.
В то же время российская информационная реакция на якобы захват Бахмута пока сосредоточена на соревновании за присвоение победы, а не на обсуждении сложившейся военной ситуации.
Гиперфокус на заявлениях о победе отвлекает внимание от нестабильной военной ситуации для россиян в Бахмуте и вокруг него.
Гиперфокус на заявлениях о победе отвлекает внимание от нестабильной военной ситуации для россиян в Бахмуте и вокруг него.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома и административная инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение прошедших суток произошло 16 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино Черниговской области, Гудово, Волковка, Новониколаевка и Великая Писаревка Сумской области. А также Стогнии, Уды, Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Липцы, Нескучное, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Землянки в Харьковской области.
На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Тополи, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Малая Шапковка, Кондрашовка, Купянск, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел. Там же нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении в течение прошедших суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Хромово. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Озаряновка и Торецк.
На Бахмутском направлении в течение прошедших суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Хромово. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Озаряновка и Торецк.
От вражеских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Пивничное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник в течение прошедших суток наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки. Совершил артобстрелы по районам населенных пунктов Керамик, Очеретино, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вместе с тем, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Максимилианивка, Курахово и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Пречистовки, совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Золотая Нива и Великая Новоселка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. За прошедшие сутки нанес авиационных ударов по Гуляйполю, Малой Токмачке и Степному Запорожской области.
Обстрелял из артиллерии Времевку, Бурлацкое, Новоселку, Зеленое Поле Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малую Токмачку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области. А также Золотую Балку, Веселое, Казацкое, Львово, Антоновку, Кизомыс, Станислав Херсонской области и Херсон.
Противник продолжает использовать гражданские медицинские учреждения временно захваченных территорий Украины в собственных целях. Так, Беловодскую центральную району больницу оккупанты превратили в военный госпиталь. В настоящее время медицинское учреждение переполнено российскими оккупантами с ранениями разной степени тяжести.
Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них три по зенитно-ракетным комплексам. За прошедшие сутки были уничтожены четыре вражеских ударных БПЛА типа Shahed.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще три важные цели противника.
Также ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал о ситуации, которая сейчас происходит в Белгороде.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!