Информационные манипуляции россиян и переполненные больницы: карта боевых действий в Украине 24 мая в режиме онлайн

Ситуация на карте боевых действий только с первого взгляда может показаться стабильной.

Однако каждый приносит не только статистику Генштаба ВСУ, но и тектонические сдвиги в этой войне.

Но пока российские захватчики пытаются прикрываться фиктивными заявлениями об успехе, украинские защитники создают новую историю, и ценой собственной крови сохраняют свободу всего мира.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что подразделения российского добровольческого корпуса (РДК) и российского легиона Свобода 22 мая совершили рейд в Белгородскую область.

Украинские официальные лица отметили, что знают об атаке, но отрицали любую прямую причастность Вооруженных сил Украины.

А российское информационное пространство отреагировало в определенной степени паникой, фракционности и несогласованности, которую оно склонно проявлять, когда испытывает значительные информационные потрясения.

В то же время российская информационная реакция на якобы захват Бахмута пока сосредоточена на соревновании за присвоение победы, а не на обсуждении сложившейся военной ситуации.

Гиперфокус на заявлениях о победе отвлекает внимание от нестабильной военной ситуации для россиян в Бахмуте и вокруг него.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение прошедших суток произошло 16 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино Черниговской области, Гудово, Волковка, Новониколаевка и Великая Писаревка Сумской области. А также Стогнии, Уды, Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Липцы, Нескучное, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Землянки в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Тополи, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Малая Шапковка, Кондрашовка, Купянск, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел. Там же нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение прошедших суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Хромово. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Озаряновка и Торецк.

От вражеских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Пивничное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник в течение прошедших суток наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки. Совершил артобстрелы по районам населенных пунктов Керамик, Очеретино, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вместе с тем, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Максимилианивка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Пречистовки, совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Золотая Нива и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. За прошедшие сутки нанес авиационных ударов по Гуляйполю, Малой Токмачке и Степному Запорожской области.

Обстрелял из артиллерии Времевку, Бурлацкое, Новоселку, Зеленое Поле Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малую Токмачку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области. А также Золотую Балку, Веселое, Казацкое, Львово, Антоновку, Кизомыс, Станислав Херсонской области и Херсон.

Противник продолжает использовать гражданские медицинские учреждения временно захваченных территорий Украины в собственных целях. Так, Беловодскую центральную району больницу оккупанты превратили в военный госпиталь. В настоящее время медицинское учреждение переполнено российскими оккупантами с ранениями разной степени тяжести.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них три по зенитно-ракетным комплексам. За прошедшие сутки были уничтожены четыре вражеских ударных БПЛА типа Shahed.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще три важные цели противника.

Также ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал о ситуации, которая сейчас происходит в Белгороде.

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