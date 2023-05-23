Оппозиция РФ способна бороться? Мусиенко о том, что происходит в Белгороде сейчас

В Белгородской области начался процесс освобождения России от путинского режима. Легион Свобода России штурмует поселки и сообщает, что начал операцию по освобождению российских территорий “от путинских зомби”. Читай в нашем материале, что происходит в Белгороде и готова ли оппозиция бороться.

Что происходит в Белгороде: неужели оппозиция РФ готова бороться

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал Яне Брензей о ситуации, которая сейчас происходит в Белгороде. Вчера мы узнали, насколько (не)защищена российская граница.

То, что было продемонстрировано, откровенно свидетельствует о плохой охране российской границы, — говорит Александр Мусиенко.

Они видят другим будущее России, будущее страны, которая не будет вести агрессивные неоимперские войны, которая не будет диктатурой, очевидно без Путина, и которая будет заниматься внутренней политикой, — делится Мусиенко.

Он предполагает, что это происходит из-за определенного саботажа сторонников этих организаций в России, оппонентов Путина также. К тому же этот легион довольно долго удерживает занятые позиции и продвигается вперед.

Это свидетельствует, что такая группа людей может не только зайти, но и удерживать территории России. Без определенного лояльного населения на месте сделать это было бы сложно, — объясняет Александр Мусиенко.

То есть, вооруженные оппозиционные движения к путинскому режиму есть, и они только начинают свою деятельность. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко называет это началом.

Месседж для россиян

Граждане России могут четко уловить месседжи, которые они наблюдают своими глазами. Особенно то, что Кремль не контролирует ситуацию. Они теряют управляемость процессами, не способны гарантировать безопасность и защиту своих граждан.

Ключевой месседж должен быть — прекратить российскую агрессию против Украины и вывести свои войска. Заниматься проблемами дома, — говорит Александр Мусиенко.

Мужчина проводит аналогию ко временам Первой мировой войны. Возможно, если бы Российская империя в 1915-1916 годах вышла из войны, не случилось бы, что к власти пришли большевики. Сейчас Россия демонстрирует то же самое.

Только к власти придут не большевики, а другие люди. Из-за их упрямства, недальновидности и отсутствия геополитического видения непосредственно у Путина и его окружения.

Практический эффект освобождения сел в Белгородской области

— Каждый захваченный БТР фактически врагами Путина, каждый уничтоженный российский военный, ФСБ-шник, пограничник или захваченное оружие, это минус того, что могло примениться в Украине.

Создание зоны демилитаризации в Белгородской области Александр Мусиенко считает интересным решением. Харьковская, Черниговская, Сумская области обстреливаются с территории России.

Россия вынуждена держать некоторое количество сил на своей территории и меньше передислоцировать их на территорию Украины, а также снимать оккупационные войска с отдельных направлений в Украине.

К тому же, с территории Белгородской области вывозят оружие из ядерных хранилищ. Это хорошо для Украины, ведь оружие вывозят дальше. Это также говорит, что Россия действительно не гарантирует охраны своих ядерных арсеналов.

И это повод для международного общества задуматься: может ли эта страна в будущем оставлять за собой статус ядерного государства, — говорит Александр Мусиенко.

— Они должны быть денуклеризированы и демилитаризованы. Это практические последствия, над которыми следует задумываться уже сейчас.

Каким может быть ответ врага

Ответ на деятельность граждан России на территории РФ может быть разным. Россия упрямо не признает, что это их граждане в Белгородской области. Они называют их украинскими ДРГ. Признать, что российская политика привела к такому, очень тяжело.

Это признаки гражданской войны. То, что Россия будет пытаться подавить эти движения, очевидно. Сейчас есть перспективы для наращивания оппозиционных движений. Россияне будут обвинять во всем Украине, хотя к этому мы не имеем никакого отношения.

Раньше мы рассказывали, кто сейчас контролирует Бахмут.

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