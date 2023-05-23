Опозиція РФ здатна боротися? Мусієнко про те, що відбувається в Бєлгороді зараз

У Бєлгородській області почався процес звільнення Росії від путінського режиму. Легіон Свобода Росії штурмує поселення та повідомляє, що розпочав операцію зі звільнення російських територій “від путінських зомбі”. Читай у нашому матеріалі, що відбувається в Бєлгороді та чи готова опозиція боротися.

Що відбувається в Бєлгороді: невже опозиція РФ готова боротися

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів Яні Брензей про ситуацію, яка зараз відбувається в Бєлгороді. Вчора ми дізналися, наскільки (не)захищений російський кордон.

Те, що було продемонстровано, відверто свідчить про погану охорону російського кордону, — каже Олександр Мусієнко.

Вони бачать іншим майбутнє Росії, майбутнє країни, яка не буде вести агресивні неоімперські війни, яка не буде диктатурою, очевидно без Путіна, і яка буде займатися внутрішньою політикою, ділиться Мусієнко.

Він припускає, що це відбувається через певний саботаж прихильників цих організацій у Росії, опонентів Путіна також. До того ж цей легіон доволі довго утримує зайняті позиції та просувається вперед.

Це свідчить, що така група людей може не тільки зайти, а й утримувати території Росії. Без певного лояльного населення на місці зробити це було б складно, — пояснює Олександр Мусієнко.

Тобто, озброєні опозиційні рухи до путінського режиму є, і вони тільки розпочинають свою діяльність. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко називає це початком.

Меседж для росіян

Громадяни Росії можуть чітко вловити меседжі, які вони спостерігають на власні очі. Особливо те, що Кремль не контролює ситуацію. Вони втрачають керованість процесами, не здатні гарантувати безпеку своїм громадянам та захист.

Ключовий меседж мав би бути — припинити російську агресію проти України та вивести свої війська. Займатися проблемами вдома, — каже Олександр Мусієнко.

Чоловік проводить аналогію до часів Першої світової війни. Можливо, якби Російська імперія у 1915-1916 роках вийшла з війни, не сталося б того, що до влади прийшли більшовики. Зараз Росія демонструє те саме.

Тільки до влади прийдуть не більшовики, а інші люди. Через їхню впертість, недалекоглядність та відсутність геополітичного бачення безпосередньо в Путіна та його оточення.

Практичний ефект звільнення сіл у Бєлгородській області

— Кожен захоплений БТР фактично ворогами Путіна, кожен знищений російський військовий, ФСБ-шник, прикордонник чи захоплена зброя, це мінус того, що могло застосуватися в Україні.

Створення зони демілітаризації в Бєлгородській області, Олександр Мусієнко вважає цікавим рішенням. Адже Харківська, Чернігівська, Сумська області обстрілюються з території Росії.

Росія вимушена тримати якусь кількість сил на своїй території та менше передислоковувати їх на територію України, а також знімати окупаційні війська з окремих напрямків в Україні.

До того ж із території Бєлгородської області вивозять зброю з ядерних сховищ. Це добре для України, адже зброю вивозять далі. Це також говорить про те, що Росія насправді не гарантує охорони своїх ядерних арсеналів.

І це привід для міжнародного товариства задуматися: чи може ця країна в майбутньому залишати за собою статус ядерної держави, — каже Олександр Мусієнко.

— Вони мають бути денуклеризовані та демілітаризовані. Це практичні наслідки, над якими варто задумуватися вже зараз.

Якою може бути відповідь ворога

Відповідь на діяльність громадян Росії на території РФ може бути різною. Росія вперто не визнає, що це їхні громадяни в Бєлгородській області. Вони називають їх українськими ДРГ. Визнати, що російська політика призвела до такого, дуже важко.

Це ознаки громадянської війни. Те, що Росія буде намагатися придушити ці рухи, очевидно. Нині є перспективи до нарощування опозиційних рухів. Росіяни будуть звинувачувати в усьому Україну, хоча до цього ми не маємо жодного відношення.

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