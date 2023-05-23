Дом изрешечен металлическими обломками! Как днепряне приходят в себя после вражеского обстрела

В Днепропетровской области, которая ночью пережила массированную российскую атаку, коммунальные службы и жители ликвидируют последствия обстрелов.

Российские оккупанты где-то в половине четвертого ночи выпустили по Днепру и области 16 ракет и 20 ударных дронов. Защитникам воздушного командования Восток удалось сбить четыре крылатых ракеты и 15 беспилотников.

Однако были попадания в частное предприятие, в пожарно-спасательную часть, где ранение получил 27-летний мужчина. Он находится в состоянии средней тяжести.

От падения беспилотника и обломков ракеты в Илларионовской общине были повреждены девять многоквартирных и три частных дома.

Местный житель Игорь рассказывает, что проснулся ночью, когда затряслись стены и раздался громкий звук взрыва. Лишь потом мужчина узнал, что его квартира — одна из 16 поврежденных в доме. Она буквально изрешечена металлическими обломками.

Кроме домов повреждения получили и авто местных. Андрей говорит, что его машина стояла в 50 метрах от эпицентра взрыва. Самого мужчину задело обломками.

От ночной атаки ранения получили также семь человек. Все лечатся амбулаторно.

Также повреждены по меньшей мере девять многоквартирных домов и три частных. В постройках снесло крышу, выбило двери и окна. В общей сложности пострадало более ста семей.

Не просто забыть днепрянам и вражескую атаку 9 мая. Читай рассказы очевидцев ночного обстрела Днепра.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Сергей Лысак