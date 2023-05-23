Будинок зрешечено металічними уламками! Як дніпряни оговтуються після ворожого обстрілу

На Дніпропетровщині, яка вночі пережила масовану російську атаку, комунальні служби та жителі ліквідовують наслідки обстрілів.

Російські окупанти десь о пів на четверту ночі випустили по Дніпру й області 16 ракет і 20 ударних дронів. Захисникам із повітряного командування Схід вдалося збити чотири крилаті ракети та 15 безпілотників.

Проте були влучання у приватне підприємство, у пожежно-рятувальну частину, де поранення зазнав 27-річний чоловік. Він у стані середньої тяжкості.

Від падіння безпілотника й уламків ракети в Іларіонівській громаді були пошкоджені дев’ять багатоквартирних і три приватні будинки.

Місцевий житель Ігор розповідає, що теж прокинувся вночі від того, що затряслись стіни та пролунав гучний звук вибуху. Лише потім чоловік дізнався, що його квартира — одна з 16 пошкоджених у будинку. Вона буквально зрешечена металічними уламками.

Окрім будинків пошкоджень зазнали й автівки місцевих. Пан Андрій говорить, що його машина стояла за 50 метрів від епіцентру вибуху. Самого чоловіка зачепило уламками.

Від нічної атаки поранень теж зазнало семеро людей. Усі лікуються амбулаторно.

Також пошкоджені щонайменше дев’ять багатоквартирних будинків та три приватні. У будівлях позносило дах, повибивало двері та вікна. Загалом постраждало понад сто сімей.

Не просто забути дніпрянам й ворожу атаку 9 травня. Читай розповіді очевидців нічного обстрілу Дніпра.

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Фото: Сергій Лисак