Інформаційні маніпуляції росіян та переповнені лікарні: карта бойових дій в Україні 24 травня в режимі онлайн

Ситуація на карті бойових дій лише з першого погляду може здаватись стабільною.

Однак кожен десь приносить не лише статистику Генштабу ЗСУ, але й тектонічні зрушення у цій війні.

Та поки російські загарбники намагаються прикриватись фіктивними заявами про успіх, українські захисники творять новітню історію та ціною власної крові зберігають свободу всього світу.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що підрозділи російського добровольчого корпусу (РДК) і російського легіону Свобода 22 травня здійснили рейд у Білгородську область.

Українські офіційні особи зазначили, що знають про атаку, але заперечили будь-яку пряму причетність Збройних сил України.

А російський інформаційний простір відреагував певною мірою паніки, фракційності та неузгодженості, яку він схильний проявляти, коли відчуває значні інформаційні потрясіння.

Водночас російська інформаційна реакція на нібито захоплення Бахмуту поки що зосереджена на змаганні за присвоєння перемоги, а не на обговоренні військової ситуації, що склалася.

Гіперфокус на заявах про перемогу відвертає увагу від нестабільної військової ситуації для росіян в Бахмуті та навколо нього.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби, відбулось 16 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне Чернігівської області, Гудове, Вовківка, Новомиколаївка та Велика Писарівка Сумської області. А також Стогнії, Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Липці, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Мала Шапківка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав. Там же завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Хромове. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Біла Гора, Озарянівка та Торецьк.

Від ворожих обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник протягом минулої доби наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив артобстріли по районах населених пунктів Керамік, Очеретине, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Разом з тим, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Курахове та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Пречистівки, здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Золота Нива та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Малій Токмачці та Степовому Запорізької області.

Обстріляв з артилерії Времівку, Бурлацьке, Новосілку, Зелене Поле Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області. А також Золоту Балку, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівку, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Противник продовжує використовувати цивільні медичні заклади тимчасово захоплених територій України у власних цілях. Так, Біловодську центральну району лікарню окупанти перетворили на військовий шпиталь. Наразі, медичний заклад переповнений російськими окупантами з пораненнями різного ступеня важкості.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них три — по зенітно-ракетних комплексах. Протягом минулої доби було знищено чотири ворожих ударних БПЛА типу Shahed.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще три важливі цілі противника.

Також раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів про ситуацію, яка зараз відбувається в Бєлгороді.

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