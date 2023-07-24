Продвигаются на Юге и уничтожают врага всюду: карта боевых действий в Украине 24 июля в режиме онлайн

Украинские военные высокой ценой продолжают контрнаступление, мы видим это по положительным изменениям на карте боевых действий.

За прошедшую неделю ВСУ продвинулись на Юге, но стоит помнить, сколько усилий для этого прилагают наши воины. Поэтому не забываем им помогать.

А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска продолжали наступательные действия вдоль линии Сватово-Кременная, вероятно, умели успех. Украинские войска также продолжали контрнаступательные действия вдоль линии Сватово-Кременная и в районе Бахмута и, как сообщается, добились успехов вблизи Бахмута.

Оккупанты продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка, но не продвигались. Украинские войска продолжали наступательные действия в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и на западе Запорожской области и продвигались вперед.

Россияне совершили ограниченные наземные атаки на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Украины, применив 17 крылатых и две баллистические ракеты. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил были уничтожены девять крылатых ракет. Кроме того, враг нанес 39 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций.

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления за прошедшие сутки выполнили 1211 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

Уничтожены 30 единиц военной техники противника: танк, 7 ББМ, 12 артиллерийских систем и минометов, автомобильная техника.

Также были уничтожены семь складов боеприпасов врага.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила во время включения из Military Media Center, что украинские войска на Южном фронте за время наступления освободили более 192 кв. км территории.

За прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны освободили более 12 кв. км. Украинские войска продолжают вести наступательную операцию на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска.

По данным Генштаба, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах Павловки и Степного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Покровка, Угроиды, Юнаковка Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Бударки, Гатище, Ветеринарное Харьковской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах Павловки и Степного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Покровка, Угроиды, Юнаковка Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Бударки, Гатище, Ветеринарное Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголовка, Берестово, Новомлынск, Двуречная и Кисловка Харьковской области.

направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголовка, Берестово, Новомлынск, Двуречная и Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Торского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского леса Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Торского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского леса Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки в районах Богдановки, Клещиевки и северо-восточнее Орехово-Василовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Белая Гора, Богдановка, Ивановское, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки в районах Богдановки, Клещиевки и северо-восточнее Орехово-Василовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Белая Гора, Богдановка, Ивановское, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районах Авдеевки и Невельского. В то же, время враг совершил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Карловка, Северное и Невельское Донецкой области.

направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районах Авдеевки и Невельского. В то же, время враг совершил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Карловка, Северное и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Александрополь, Екатериновка, Марьинка, Победа Донецкой области.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Александрополь, Екатериновка, Марьинка, Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационных ударов возле Благодатного и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Золотая Нива, Пречистовка, Водяное, Угледар, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Новоданиловки Запорожской области и Антоновки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Новодариевка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Степное Запорожской области; Ильинка, Каменское, Никополь Днепропетровской области; Антоновка, Гавриловка, Новоберислав, Республиканец, Кизомис Херсонской области, город Херсон; а также Яселка и Очаков Николаевской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, шесть артиллерийских средств на огневых позициях, один командный пункт, одно средство противовоздушной обороны и одну станцию РЭБ врага.

Россияне все чаще и более жестоко стали атаковать Одесскую, они бьют не только по складам с зерном и портовой инфраструктуре, но и историческим сооружениям. Ранее мы рассказывали о последствиях ночной атаки на Одессу 23 июня.

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