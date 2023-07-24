Продвигаются на Юге и уничтожают врага всюду: карта боевых действий в Украине 24 июля в режиме онлайн

Украинские военные высокой ценой продолжают контрнаступление, мы видим это по положительным изменениям на карте боевых действий.
За прошедшую неделю ВСУ продвинулись на Юге, но стоит помнить, сколько усилий для этого прилагают наши воины. Поэтому не забываем им помогать.
А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска продолжали наступательные действия вдоль линии Сватово-Кременная, вероятно, умели успех. Украинские войска также продолжали контрнаступательные действия вдоль линии Сватово-Кременная и в районе Бахмута и, как сообщается, добились успехов вблизи Бахмута.
Оккупанты продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка, но не продвигались. Украинские войска продолжали наступательные действия в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и на западе Запорожской области и продвигались вперед.
Россияне совершили ограниченные наземные атаки на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Украины, применив 17 крылатых и две баллистические ракеты. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил были уничтожены девять крылатых ракет. Кроме того, враг нанес 39 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций.
Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления за прошедшие сутки выполнили 1211 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.
Уничтожены 30 единиц военной техники противника: танк, 7 ББМ, 12 артиллерийских систем и минометов, автомобильная техника.
Уничтожены 30 единиц военной техники противника: танк, 7 ББМ, 12 артиллерийских систем и минометов, автомобильная техника.
Также были уничтожены семь складов боеприпасов врага.
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила во время включения из Military Media Center, что украинские войска на Южном фронте за время наступления освободили более 192 кв. км территории.
За прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны освободили более 12 кв. км. Украинские войска продолжают вести наступательную операцию на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска.
По данным Генштаба, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, шесть артиллерийских средств на огневых позициях, один командный пункт, одно средство противовоздушной обороны и одну станцию РЭБ врага.
Россияне все чаще и более жестоко стали атаковать Одесскую, они бьют не только по складам с зерном и портовой инфраструктуре, но и историческим сооружениям. Ранее мы рассказывали о последствиях ночной атаки на Одессу 23 июня.
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