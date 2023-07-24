Просуваються на Півдні й знищують ворога усюди: карта бойових дій в Україні 24 липня в режимі онлайн

Українські військові високою ціною продовжують контрнаступ, ми бачимо це за позитивними змінами на карті бойових дій.

За минулий тиждень ЗСУ просунулися на Півдні, але варто пам’ятати, скільки зусиль для цього прикладають наші воїни. Тому не забуваємо їм допомагати.

А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовані підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські війська продовжували наступальні дії вздовж лінії Сватове-Кремінна та, ймовірно, досягли успіхів. Українські війська також продовжували контрнаступальні дії вздовж лінії Сватове-Кремінна та в районі Бахмута і, як повідомляється, досягли успіхів поблизу Бахмута.

Окупанти продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька, але не просувалися. Натомість українські війська продовжували наступальні дії в районі західного кордону Донецької та східного Запорізької областей та на заході Запорізької області й просувалися вперед.

Росіяни здійснили обмежені наземні атаки на західному кордоні Донецької та східної Запорізької областей.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території України, застосувавши 17 крилатих та дві балістичні ракети. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил було знищено дев’ять крилатих ракет. Крім того, ворог завдав 39 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом минулої доби виконали 1211 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже дві роти.

Знищено 30 одиниць військової техніки противника: танк, 7 ББМ, 12 артилерійських систем та мінометів, автомобільна техніка.

Також було знищено сім складів боєприпасів ворога.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила під час включення з Military Media Center, що українські війська на Південному фронті за час наступу звільнили понад 192 кв. км території.

За минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони звільнили понад 12 кв. км. Українські війська продовжують ведення наступальної операції на кількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.

За даними Генштабу, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах Павлівки й Степного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Тимоновичі Чернігівської області; Середина-Буда, Покровка, Угроїди, Юнаківка Сумської області та Уди, Козача Лопань, Бударки, Гатище, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Берестове, Новомлинськ, Дворічна та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Торського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісу на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Біла Гора, Богданівка, Іванівське, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Невельського. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад десять населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Карлівка, Сєверне та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки. Ворог обстріляв понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Олександропіль, Катеринівка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційних ударів біля Благодатного та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Золота Нива, Пречистівка, Водяне, Вугледар, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безрезультатні спроби відновити втрачене положення у районі Приютного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Новоданилівки Запорізької області та Антонівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новодаріївка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївка, Степове Запорізької області; Іллінка, Кам’янське, Нікополь Дніпропетровської області; Антонівка, Гаврилівка, Новоберислав, Республіканець, Кізомис Херсонської області, місто Херсон; а також Яселка та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, один командний пункт, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію РЕБ ворога.

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