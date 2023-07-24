Україна

Просуваються на Півдні й знищують ворога усюди: карта бойових дій в Україні 24 липня в режимі онлайн

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Липня 2023, 11:15
Карта бойових дій в Україні 24.07.2023 онлайн

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