Армия россиян деградирует и упускает возможности наступления: карта боевых действий в Украине 25 апреля в режиме онлайн

Российские оккупанты в бездумной погоне за идеей выполнить приказ в каждом штурме очередного населенного пункта на карте боевых действий теряют не только живую силу и оружие, но и боеспособность.

Их армия на глазах распыляется и навсегда остается в украинской земле, к которой захватчики так стремились не одно столетие.

Но, несмотря на это, их все еще пока немало на украинских территориях, а бои за независимость Украины не становятся легче от бесчисленного количества ошибок оккупантов.

А значит, как украинским защитникам, так и гражданским остается еще немало работы, чтобы каждый новый день приближать свою победу и защитить свободу мира.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска в Украине действуют децентрализованными и в значительной степени деградированными формированиями по всему театру боевых действий.

Также текущая схема развертывания свидетельствует о том, что большинство существующих подразделений уже подключены и участвуют либо в наступательных, либо в оборонных операциях.

Российским войскам не удалось добиться значительных успехов в Луганской области в 2023 году, несмотря на значительное участие подразделений не менее трех армий двух военных округов, подразделений двух дивизий ВДВ и поддержку многочисленных иррегулярных формирований.

Кроме того, нынешняя модель поведения российских окупантов вокруг Бахмута свидетельствует о том, что российское военное руководство все больше предпочитает идею завершить захват города к началу украинского контрнаступления, если это возможно.

Российская одержимость продолжением маломасштабных тактических наступательных операций после момента оперативной кульминации привела к тому, что российские силы оказались плохо подготовленными для ответа на широкомасштабное механизированное контрнаступление.

Схема развертывания российских сил по всей территории Украины убедительно свидетельствует о том, что большинство имеющихся маневровых элементов всех военных округов, а также основные уцелевшие воздушно-десантные силы уже причастны к активным наступательным или оборонным операциям в Украине.

России необходимо будет выделить значительные резервы на любой отдельном направлении, чтобы проводить эффективные наступательные операции.

В целом истощенное состояние войск и, очевидно, неорганизованное и фрагментарное развертывание в некоторых районах, вероятно, создадут значительные препятствия для перспектив России по защите критических секторов линии фронта.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражено более 30 вражеских атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области, Кучеривка, Шалыгино, Искрисковщина и Поповка Сумской области, а также Окип, Малые Проходы, Стрелечья, Нескучное, Гатище, Бударки и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Степное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Первомайское, Карловку и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение прошлых суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка и Комар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Также в течение прошлых суток совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них Новоселка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Малиновка, Червоное, Чаривное, Орехов Запорожской области и Херсон.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбиты два вражеских разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и две радиоэлектронной станции борьбы противника.

Однако украинские защитники даже после тяжелых ранений продолжают свою работу в пользу родной страны. Читай, как украинский разведчик Роман Кашпур пробежал более 40 км на протезе и собрал деньги для раненых бойцов.

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