Армия россиян деградирует и упускает возможности наступления: карта боевых действий в Украине 25 апреля в режиме онлайн

Российские оккупанты в бездумной погоне за идеей выполнить приказ в каждом штурме очередного населенного пункта на карте боевых действий теряют не только живую силу и оружие, но и боеспособность.
Их армия на глазах распыляется и навсегда остается в украинской земле, к которой захватчики так стремились не одно столетие.
Но, несмотря на это, их все еще пока немало на украинских территориях, а бои за независимость Украины не становятся легче от бесчисленного количества ошибок оккупантов.
А значит, как украинским защитникам, так и гражданским остается еще немало работы, чтобы каждый новый день приближать свою победу и защитить свободу мира.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска в Украине действуют децентрализованными и в значительной степени деградированными формированиями по всему театру боевых действий.
Также текущая схема развертывания свидетельствует о том, что большинство существующих подразделений уже подключены и участвуют либо в наступательных, либо в оборонных операциях.
Российским войскам не удалось добиться значительных успехов в Луганской области в 2023 году, несмотря на значительное участие подразделений не менее трех армий двух военных округов, подразделений двух дивизий ВДВ и поддержку многочисленных иррегулярных формирований.
Кроме того, нынешняя модель поведения российских окупантов вокруг Бахмута свидетельствует о том, что российское военное руководство все больше предпочитает идею завершить захват города к началу украинского контрнаступления, если это возможно.
Российская одержимость продолжением маломасштабных тактических наступательных операций после момента оперативной кульминации привела к тому, что российские силы оказались плохо подготовленными для ответа на широкомасштабное механизированное контрнаступление.
Российская одержимость продолжением маломасштабных тактических наступательных операций после момента оперативной кульминации привела к тому, что российские силы оказались плохо подготовленными для ответа на широкомасштабное механизированное контрнаступление.
Схема развертывания российских сил по всей территории Украины убедительно свидетельствует о том, что большинство имеющихся маневровых элементов всех военных округов, а также основные уцелевшие воздушно-десантные силы уже причастны к активным наступательным или оборонным операциям в Украине.
России необходимо будет выделить значительные резервы на любой отдельном направлении, чтобы проводить эффективные наступательные операции.
России необходимо будет выделить значительные резервы на любой отдельном направлении, чтобы проводить эффективные наступательные операции.
В целом истощенное состояние войск и, очевидно, неорганизованное и фрагментарное развертывание в некоторых районах, вероятно, создадут значительные препятствия для перспектив России по защите критических секторов линии фронта.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.
Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражено более 30 вражеских атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.
За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области, Кучеривка, Шалыгино, Искрисковщина и Поповка Сумской области, а также Окип, Малые Проходы, Стрелечья, Нескучное, Гатище, Бударки и Чугуновка Харьковской области.
На Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Переездное Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.
Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Степное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Первомайское, Карловку и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении в течение прошлых суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка и Комар Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Также в течение прошлых суток совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них Новоселка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Малиновка, Червоное, Чаривное, Орехов Запорожской области и Херсон.
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбиты два вражеских разведывательных БПЛА разных типов.
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбиты два вражеских разведывательных БПЛА разных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и две радиоэлектронной станции борьбы противника.
Однако украинские защитники даже после тяжелых ранений продолжают свою работу в пользу родной страны. Читай, как украинский разведчик Роман Кашпур пробежал более 40 км на протезе и собрал деньги для раненых бойцов.
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