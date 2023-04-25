Армія росіян деградує та втрачає можливості наступу: карта бойових дій в Україні 25 квітня в режимі онлайн

Російські окупанти у бездумній гонитві за ідеєю виконати наказ у кожному штурмі чергового населеного пункту на карті бойових дій втрачають не лише живу силу та зброю, але й боєздатність.

Їхня армія на очах розпорошується та назавжди залишається в українській землі, якої загарбники так прагнули не одне століття.

Та попри це їх все ще поки чимало на українських територіях, а бої за незалежність України не стають легшими від незліченної кількості помилок окупантів. А отже як українським захисникам, так і цивільним залишається ще чимало роботи, щоб кожного нового дня наближувати свою перемогу та захищати свободу світу.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська в Україні діють децентралізованими та значною мірою деградованими формуваннями на всьому театрі бойових дій.

Також поточна схема розгортання свідчить про те, що більшість наявних підрозділів уже підключені та беруть участь або в наступальних, або в оборонних операціях.

Російським військам не вдалося досягти значних успіхів у Луганській області у 2023 році, незважаючи на значну участь підрозділів щонайменше трьох армій двох військових округів, підрозділів двох дивізій ВДВ та підтримку численних іррегулярних формувань.

Крім того, нинішня модель поведінки російських окупантів навколо Бахмута свідчить про те, що російське військове керівництво все більше надає перевагу ідеї завершити захоплення міста до початку українського контрнаступу, якщо це можливо.

Російська одержимість продовженням маломасштабних тактичних наступальних операцій після моменту оперативної кульмінації призвела до того, що російські сили виявилися погано підготовленими для відповіді на широкомасштабний механізований контрнаступ.

Схема розгортання російських сил по всій території України переконливо свідчить про те, що більшість наявних маневрових елементів усіх військових округів, а також основні вцілілі повітряно-десантні сили вже причетні до активних наступальних або оборонних операцій в Україні.

Росії потрібно буде виділити значні резерви на будь-якій окремій осі, щоб проводити ефективні наступальні операції.

А загалом виснажений стан військ і, очевидно, неорганізоване та фрагментарне розгортання в деяких районах, ймовірно, створять значні перешкоди для перспектив Росії щодо захисту критичних секторів лінії фронту.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито понад 30 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області, Кучерівка, Шалигіне, Іскрисківщина та Попівка Сумської області, а також Окіп, Малі Проходи, Стрілеча, Нескучне, Гатище, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне та Переїзне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут.

Також протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Первомайське, Карлівку та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка, а також поблизу Новомихайлівки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Комар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Також протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Новосілка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито два ворожих розвідувальних БПЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Та українські захисники навіть після тяжких поранень продовжують свою роботу на користь рідної країни. Читай, як український розвідник Роман Кашпур пробіг понад 40 кілометрів на протезі та зібрав гроші для поранених бійців.

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