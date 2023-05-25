Вражеские БПЛА не выдерживают столкновения с ВСУ: карта боевых действий в Украине 25 мая в режиме онлайн

Интенсивность сражений не всегда отображается на карте боевых действий или в информационном пространстве.

Порой так необходимо, а иногда — даже статика является огромным достижением украинских защитников.

И пока российские оккупанты пытаются превратить все вокруг себя в руину и в очередной раз запускают БПЛА в сторону мирных городов, украинские защитники продолжают не только наносить поражение вражеским снарядам и беспилотникам, но и освобождать родные земли.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска совершали ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная, а также наступали на рубеже Авдеевка-Донецк.

Кроме того, оккупанты продолжали оборону на юге Украины накануне запланированного украинского контрнаступления.

В то же время вагнеровцы, ранее бывшие заключенными, продолжают совершать преступления в России после окончания военных контрактов с Вагнером.

На временно оккупированной территории Запорожской области так называемые власти объявили о начале предварительного голосования за правящую российскую партию.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 17 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение 23 мая произошло 23 боевых столкновений на указанных участках фронта.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области, Бунякино, Шпиль, Алексеевка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двуречная, Западное, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области, Торское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское.

Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Пивничное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Степного. Совершил артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новоселка Донецкой области, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоселовка, Омельник, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Велетенское Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

За прошедшие сутки нашими защитниками уничтожены два вражеских ударных БПЛА типа Shahed и один разведывательный БПЛА типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, четыре состава боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях и четыре важных цели противника.

Нашим военным для защиты страны нужно оружие. Нам предоставляют его партнеры или мы покупаем его. В Министерстве обороны сообщили, что закупки вооружения и военной техники для Вооруженных Сил Украины будет проводить Агентство оборонных закупок. Читай, что это значит и что известно о новом решении Минобороны.

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