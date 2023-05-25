Ворожі БпЛА не витримують зіткнення із ЗСУ: карта бойових дій в Україні 25 травня в режимі онлайн

Інтенсивність битв не завжди відображається на карті бойових дій чи в інформаційному просторі.

Часом так необхідно, а іноді — навіть статика є величезним досягненням українських захисників.

І поки російські окупанти намагаються перетворити все навколо себе у руїну та вчергове запускають БпЛА в бік мирних міст, українські оборонці продовжують не лише завдавати поразки ворожим снарядам та безпілотникам, але й звільняти рідні землі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська здійснювали обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна, а також наступали на рубежі Авдіївка-Донецьк.

Крім того, окупанти продовжували оборону на півдні України напередодні запланованого українського контрнаступу.

Водночас вагнерівці, які раніше були в’язнями, продовжують вчиняти злочини в Росії після закінчення військових контрактів з Вагнером.

На тимчасово окупованій території Запорізької області так звана влада оголосила про початок попереднього голосування за правлячу російську партію.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом 23 травня, відбулось 23 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка Чернігівської області, Бунякине, Шпиль, Олексіївка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області, Торське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.

Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Степового. Здійснив артилерійські обстріли по населених пунктах Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоселівка, Омельник, Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Протягом минулої доби нашими захисниками знищено два ворожі ударні БПЛА типу Shahed та один розвідувальний БПЛА типу Орлан-10.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще чотири важливі цілі противника.

Нашим військовим для захисту країни потрібна зброя. Нам надають її партнери або ми купуємо її. У Міністерстві оборони повідомили, що закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних Сил України проводитиме Агенція оборонних закупівель. Читай, що це означає та що відомо про нове рішення Міноборони.

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