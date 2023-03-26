Отражение более 85 атак россиян по нескольким направлениям: карта боевых действий в Украине 26 марта в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине разворачивается прямо на наших глазах. Именно сейчас мы творим современную историю не только своей страны, но и всего мира.

Полномасштабное вторжение России — это без преувеличения война века, битва цивилизаций, противостояние добра и зла.

Однако в водовороте событий нельзя забывать о своей безопасности. Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска ведут ограниченные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Также оккупанты совершают наземные атаки в Бахмуте и в его окрестностях. Они завоевали ограниченные позиции в городе.

Однако украинские войска возобновили определенные позиции вдоль шоссе E40 на север от Бахмута во время недавней контратаки.

Сообщается, что российская армия провела массовую ротацию сил в Новой Каховке на левом берегу реки Днепр.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 26 марта 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:

34 авиационных удара;

четыре ракетных удара;

более 70 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. К сожалению, есть раненые среди мирного населения.

Противник в дальнейшем сосредотачивается на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там украинские воины отразили более 85 атак россиян.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Нововасиловка, Украинское и Бачевск Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Нескучное, Волчанск, Вильча и Красное Первое в Харьковской области.

и направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Нововасиловка, Украинское и Бачевск Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Нескучное, Волчанск, Вильча и Красное Первое в Харьковской области. На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки, Кременной, Белогоровки и Выемки. Огненное влияние испытали районы населенных пунктов Песчаное, Двуречная, Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Выемка и Веселое Донецкой области.

направлении россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки, Кременной, Белогоровки и Выемки. Огненное влияние испытали районы населенных пунктов Песчаное, Двуречная, Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Выемка и Веселое Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия Бахмута, который находится под контролем Украины, а также в районах Богдановки и Предтечиного. Обстрелял населенные пункты Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Константиновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях захватчики вели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Северное, Тоненькое, Нетайловое, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка и Пречистовка в Донецкой области.

и направлениях захватчики вели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Северное, Тоненькое, Нетайловое, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка и Пречистовка в Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются. Обстреляли населенные пункты Ольговское, Малиновка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное в Запорожье и Херсон, Казацкое, Львовое, Ивановка, Камышаны и Кизомыс Херсонской области.

По данным Генштаба ВСУ, в Бердянске Запорожской области российские оккупанты приказали местным жителям получить пропуска для перемещения по временно занятым территориям Запорожской области.

Якобы сделать это можно в городской комендатуре до 1 апреля, но только при успешном прохождении фильтрации. Пропуска планируется выдавать отдельно на людей и на транспортные средства.

Тем временем украинская авиация за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян. Наши военные сбили вражеские БПЛА типа Орлан-10 и Суперкам.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

В целом, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили:

660 российских захватчиков;

15 танков;

15 боевых бронированных машин;

восемь артиллерийских систем;

две РСЗО;

одно средство ПВО;

два БПЛА оперативно-тактического уровня;

три автомобиля;

три единицы специальной техники.

Российские захватчики продолжают обстреливать гражданские места, где помогают мирным людям пережить ужасы войны. Узнай, что известно про вчерашние взрывы в Херсоне — там оккупанты ударили по гуманитарному пункту.

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Главное фото: Getty Images