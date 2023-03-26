Отражение более 85 атак россиян по нескольким направлениям: карта боевых действий в Украине 26 марта в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине разворачивается прямо на наших глазах. Именно сейчас мы творим современную историю не только своей страны, но и всего мира.
Полномасштабное вторжение России — это без преувеличения война века, битва цивилизаций, противостояние добра и зла.
Однако в водовороте событий нельзя забывать о своей безопасности. Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска ведут ограниченные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная.
Также оккупанты совершают наземные атаки в Бахмуте и в его окрестностях. Они завоевали ограниченные позиции в городе.
Однако украинские войска возобновили определенные позиции вдоль шоссе E40 на север от Бахмута во время недавней контратаки.
Инфографика: ISW
Сообщается, что российская армия провела массовую ротацию сил в Новой Каховке на левом берегу реки Днепр.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:
Противник в дальнейшем сосредотачивается на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там украинские воины отразили более 85 атак россиян.
Противник в дальнейшем сосредотачивается на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там украинские воины отразили более 85 атак россиян.
Ситуация на фронте по направлениям:
По данным Генштаба ВСУ, в Бердянске Запорожской области российские оккупанты приказали местным жителям получить пропуска для перемещения по временно занятым территориям Запорожской области.
Якобы сделать это можно в городской комендатуре до 1 апреля, но только при успешном прохождении фильтрации. Пропуска планируется выдавать отдельно на людей и на транспортные средства.
Тем временем украинская авиация за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян. Наши военные сбили вражеские БПЛА типа Орлан-10 и Суперкам.
Тем временем украинская авиация за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян. Наши военные сбили вражеские БПЛА типа Орлан-10 и Суперкам.
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.
В целом, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили:
Российские захватчики продолжают обстреливать гражданские места, где помогают мирным людям пережить ужасы войны. Узнай, что известно про вчерашние взрывы в Херсоне — там оккупанты ударили по гуманитарному пункту.
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Главное фото: Getty Images