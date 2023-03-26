Відбиття понад 85 атак росіян на кількох напрямках: карта бойових дій в Україні 26 березня в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні розгортається прямо на наших очах. Саме зараз ми творимо сучасну історію не тільки своєї країни, а й цілого світу.

Повномасштабне вторгнення Росії — це без перебільшення війна століття, битва цивілізацій, протистояння добра та зла.

Однак у вирі подій не можна забувати про свою безпеку. Тому дослухайся до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська ведуть обмежені атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Також окупанти здійснюють наземні атаки в Бахмуті та на його околицях. Вони завоювали обмежені позиції в місті.

Однак українські війська відновили певні позиції вздовж шосе E40 на північ від Бахмута під час нещодавньої контратаки.

Повідомляється, що російська армія провела масову ротацію сил у Новій Каховці на лівому березі річки Дніпро.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 березня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:

34 авіаційних удари;

чотири ракетних удари;

понад 70 обстрілів з РСЗВ, зокрема, цивільній інфраструктурі населених пунктів. На жаль, є поранені серед мирного населення.

Противник надалі зосереджується на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там українські воїни відбили понад 85 атак росіян.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Нововасилівка, Українське та Бачівськ Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Нескучне, Вовчанськ, Вільча і Красне Перше на Харківщині.

та напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Нововасилівка, Українське та Бачівськ Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Нескучне, Вовчанськ, Вільча і Красне Перше на Харківщині. На Лиманському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки, Кремінної, Білогорівки та Виїмки. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Піщане, Дворічна, Куп’янськ і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Виїмка та Веселе Донецької області.

напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки, Кремінної, Білогорівки та Виїмки. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Піщане, Дворічна, Куп’янськ і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Виїмка та Веселе Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії Бахмута, яке під контролем України, а також в районах Богданівки і Предтечиного. Обстріляв населені пункти Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине, Костянтинівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках загарбники вели безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині.

та напрямках загарбники вели безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються. Обстріляли населені пункти Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове на Запоріжжі та Херсон, Козацьке, Львове, Іванівка, Комишани та Кізомис Херсонської області.

За даними Генштабу ЗСУ, в Бердянську Запорізької області російські окупанти наказали місцевим жителям отримати перепустки для переміщення по тимчасово зайнятих територіях Запорізької області.

Нібито зробити це можна в міській комендатурі до 1 квітня, але лише за умови успішного проходження фільтрації. Перепустки планують видавати окремо на людей та на транспортні засоби.

Тим часом українська авіація за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження росіян. Наші військові збили ворожі БпЛА типу Орлан-10 та Суперкам.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління та п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Загалом, минулої доби наші захисники знищили:

660 російських загарбників;

15 танків;

15 бойових броньованих машин;

вісім артилерійських систем;

дві РСЗВ;

один засіб ППО;

два БпЛА оперативно-тактичного рівня;

три автомобілі;

три одиниці спеціальної техніки.

Російські загарбники продовжують обстрілювати цивільні місця, де допомагають мирним людям пережити жахи війни. Дізнайся, що відомо про вчорашні вибухи в Херсоні — там окупанти вдарили по гуманітарному пункту.

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Головне фото: Getty Images