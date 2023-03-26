Для мене це просто фантастика — британський інструктор про навчання бійців ЗСУ

Як правильно маневрувати, стріляти та розумітися на будові самохідних артилерійських установок — усього цього вчать українських військових в Англії.

Нині вони опановують 155-міліметрові САУ AS-90. Ця артилерійська установка здатна за десять секунд робити три постріли.

Ними вдало користуються сухопутні війська Великої Британії, які пообіцяли передати техніку українським Збройним силам.

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На артилерійські навчання українські військові прибули на початку лютого. Тривають вони дев’ять тижнів. Після цього ЗСУ отримають 30 таких САУ від Великої Британії.

Зараз я проводжу навчання українських військових, особисто для мене це просто фантастика. Чудово працювати з ними.

Ви починаєте з повного незнання системи, а закінчуєте навичками бойових стрільб, — каже інструктор Сержан Боунфілд.

Українських військових тренують не лише інструктори з Великої Британії. До них долучилися також колеги з Канади, Австралії, Нової Зеландії, Швеції та Фінляндії. Уже зовсім скоро українські бійці повернуться до лав ЗСУ, щоб продовжити боротьбу з ворогом.

На британських полігонах українські бійці тренуються з минулого літа. Відтоді пройшли вишкіл вже понад десять тисяч українців. Дивись, як військові ЗСУ навчаються у Великій Британії.

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