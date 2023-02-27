Завжди готові — йти в бій та захищати Україну: як військові ЗСУ навчаються у Великій Британії

Річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 200 військовослужбовців ЗСУ зустріли у Великій Британії: саме там їх тренують і готують до майбутніх бойових дій.

Стрілець-медик ЗСУ Мар’ян розповідає, що станом на 24 лютого 2022 року знаходився за кордоном. Проте вирішив повернутись в Україну, щоб стати на її захист.

Одразу після приїзду відправився у військову частину, але там отримав відмову. Так довелось чекати чотири місяці, поки не з’явилась нова можливість стати на оборону Батьківщини.

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Завжди готові — йти в бій та захищати Україну, — говорить парубок.

Також Мар’ян додає, що наразі навчання дається тяжко, оскільки думає про своїх двох братів, один із яких боронить Бахмут.

Щоб трохи розрадити від тяжких думок, британські колеги вирішили провести захід на підтримку українців. Разом співали гімн України, разом читали молитви.

Захід організував представник служби капеланів армії Великої Британії Падре Джон Пауер. Чоловік говорить, що це ще й можливість нагадати світу про те, що зараз відбувається в Україні.

Також Джон Пауер прагнув нагадати про тих, хто захищає свою Батьківщину, та тих, хто поклав своє життя за неї.

Велика Британія бере активну участь у допомозі Україні, як у наданні зброї, так і з навчанням військовослужбовців. Минулого року у дружній країні підготували понад десять тисяч українських захисників.

Та цього року британці не збираються зупинятись та прагнуть провести навчання для 20 тисяч українських військовослужбовців.

Не забувають українські оборонці навчатись навіть на теренах України. Читай, як проходять військові навчання на Запорізькому напрямку.

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