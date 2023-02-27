Всегда готовы — идти в бой и защищать Украину: как военные ВСУ учатся в Великобритании

Годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 200 военнослужащих ВСУ встретили в Великобритании: именно там их тренируют и готовят к предстоящим боевым действиям.

Стрелец-медик ВСУ Марьян рассказывает, что на 24 февраля 2022 года находился за границей. Однако решил вернуться в Украину, чтобы встать на ее защиту.

Сразу по приезду отправился в воинскую часть, но там получил отказ. Так пришлось ждать четыре месяца, пока не появилась новая возможность встать на оборону Родины.

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Всегда готовы — идти в бой и защищать Украину, — говорит парень.

Также Марьян добавляет, что сейчас обучение дается тяжело, поскольку думает о своих двух братьях, один из которых защищает Бахмут.

Чтобы немного отвлечь от тяжелых мыслей, британские коллеги решили провести мероприятие в поддержку украинцев. Вместе пели гимн Украины и читали молитвы.

Мероприятие организовал представитель службы капелланов армии Великобритании Падре Джон Пауэр. Мужчина говорит, что это еще и возможность напомнить миру о том, что сейчас происходит в Украине.

Также Джон Пауэр стремился напомнить о тех, кто защищает свою Родину, и о тех, кто положил свою жизнь за нее.

Великобритания активно участвует в помощи Украине, как в предоставлении оружия, так и с обучением военнослужащих. В прошлом году в дружественной стране подготовили более десяти тысяч украинских защитников.

Но в этом году британцы не собираются останавливаться и стремятся провести обучение для 20 тысяч украинских военнослужащих.

Не забывают украинские защитники учиться даже на территории Украины. Читай, как проходят военные учения на Запорожском направлении.

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