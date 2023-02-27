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Всегда готовы — идти в бой и защищать Украину: как военные ВСУ учатся в Великобритании

Даниэла Долотова, редактор сайта 27 февраля 2023, 19:00

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