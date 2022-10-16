Под плотным огнем и звуки “прилетов” — смотри обучение боевых медиков по международным стандартам NAEMT

В столице уже неделю продолжаются учения боевых медиков и инструкторов по тактической медицине. Из Польши пригласили преподавателей, работающих по международной системе NAEMT. Это профессиональный союз работников экстренной медицинской службы США, представляющий всех экстренных медицинских техников и парамедиков.

Обучение боевых медиков и инструкторов по тактической медицине максимально приближено к реальным боевым условиям. Для определения характера травмы, ее тяжести и принятия решений есть считанные секунды.

Медики учатся оказывать помощь под плотным огнем. Они должны стабилизировать раненого, чтобы он пережил эвакуацию. Также должны быстро осмотреть пострадавшего, наложить турникет и постоянно общаться с ним, а главное — вовремя реагировать на вражеские “прилеты”.

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После выполнения задания происходит тщательный анализ от главного инструктора — ветерана Афганистана Сильвестра Винярского. Он в Украине впервые, работой наших медиков доволен, хотя имеет некоторые замечания.

Среди участников занятий есть даже медики, которые уже прошли боевое крещение.

Обучение организовал благотворительный фонд Солом’янські котики, в планах даже создать учебный центр в Украине, который будет иметь сертификацию NAEMT. На открытие такого центра нужно 1 000 000 грн, уже собрали почти половину. Присоединиться к сбору может каждый по ссылке.

Раньше мы рассказывали историю боевого медика Ведьмы о настоящей работе медиков на фронте.

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