Lifestyle

Под плотным огнем и звуки “прилетов” — смотри обучение боевых медиков по международным стандартам NAEMT

Егор Ромахло 16 октября 2022, 20:00
Навчання бойових медиків в Києві за стандартами NAEMT

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Навчання бойових медиків в Києві за стандартами NAEMT

Под плотным огнем и звуки “прилетов” — смотри обучение боевых медиков по международным стандартам NAEMT
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