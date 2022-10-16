Під щільним вогнем та звуки “прильотів” — дивись навчання бойових медиків за міжнародними стандартами NAEMT

У столиці вже тиждень тривають навчання бойових медиків та інструкторів із тактичної медицини. З Польщі запросили викладачів, які працюють за міжнародною системою NAEMT. Це професійна спілка працівників екстреної медичної служби США, що представляє всіх екстрених медичних техніків і парамедиків.

Навчання бойових медиків та інструкторів з тактичної медицини максимально наближені до реальних бойових умов. На визначення характеру травми, її важкості та ухвалення рішень є лічені секунди.

Медики вчаться надавати допомогу під щільним вогнем. Вони мають стабілізувати пораненого, щоб він пережив евакуацію. Також повинні швидко оглянути постраждалого, накласти турнікет та постійно спілкуватися з ним, а головне — вчасно реагувати на ворожі “прильоти”.

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Після виконання завдання відбувається ретельний аналіз від головного інструктора — ветерана Афганістану Сильвестра Вінярського. Він в Україні вперше, роботою наших медиків задоволений, хоча має деякі зауваження.

Серед учасників занять є навіть медики, які вже пройшли бойове хрещення.

Навчання організував благодійний фонд Солом’янські котики, у планах навіть створити навчальний центр в Україні, який матиме сертифікацію NAEMT. На відкриття такого центру потрібно 1 000 000 грн, вже зібрали майже половину. Долучитися до збору може кожен за посиланням.

Раніше ми розповідали історію бойової медикині Відьми про справжню роботу медиків на фронті.

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