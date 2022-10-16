Lifestyle

Під щільним вогнем та звуки “прильотів” — дивись навчання бойових медиків за міжнародними стандартами NAEMT

Єгор Ромахло 16 Жовтня 2022, 20:00
Навчання бойових медиків в Києві за стандартами NAEMT

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