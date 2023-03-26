Мир

Для меня это просто фантастика — британский инструктор об обучении бойцов ВСУ

Елена Яковлева, редактор сайта 26 марта 2023, 07:00

Больше видео
0:04:29
Врачи в Польше
Помогают нашим беженцам за границей: как украинские медики нашли работу в Польше
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
0:03:56
Ордер на арешт Путіна
Начало привлечения виновных к ответственности: реакция мира на ордер на арест Путина от МУС
Вибори
Когда выборы в США и кто будет баллотироваться: все, что известно
Смотреть больше

Последние видео
0:03:59
американські хірурги приїхали в Україну

Я родился в США, но мое сердце здесь! Американские хирурги приехали в Украину с миссией
0:02:34
Як українські військові опановують САУ AS-90 у Великій Британії
Для меня это просто фантастика — британский инструктор об обучении бойцов ВСУ
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
0:03:49
Як працюють артилеристи на Бахмутському напрямку
Пот артиллерии бережет кровь пехоты! Как украинцы уничтожают врага на Бахмутском направлении
0:03:32
Наслідки удару по Костянтинівці 24 березня - репортаж з місця події
Еще недавно была тыловой, а теперь прифронтовая — репортаж из Константиновки
Карта бойових дій в Україні
16 ударов украинской авиации по оккупантам и уничтоженные Шахед и Ланцет: карта боевых действий в Украине 25 марта
вступ до ЄС
С какой скоростью Украина движется к членству в ЕС: выполненные условия и перспективы
Карта бойових дій в Україні 24.03.2023 онлайн
Позиционные бои в Бахмуте и отражение вражеских атак: карта боевых действий в Украине 24 марта в режиме онлайн
0:02:56
Модернизированные военные машины
Воевать можно и модернизированным: как волынское ТрО превращает металлолом в оружие против оккупантов
0:02:31
Одежда для животных
Сменила профессию, шьет одежду для животных и донатит! История переселенки из Николаевской области
Больше видео
американські хірурги приїхали в Україну
Читать дальше
Я родился в США, но мое сердце здесь! Американские хирурги приехали в Украину с миссией
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Читать дальше
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь