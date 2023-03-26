Для меня это просто фантастика — британский инструктор об обучении бойцов ВСУ

Как правильно маневрировать, стрелять и разбираться в строении самоходных артиллерийских установок — этому учат украинских военных в Англии.

Сейчас они осваивают 155-миллиметровые САУ AS-90. Эта артиллерийская установка способна за десять секунд делать три выстрела.

Ими удачно пользуются сухопутные войска Великобритании, пообещавшие передать технику украинским Вооруженным силам.

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На артиллерийские учения украинские военные прибыли в начале февраля. Они идут девять недель. После этого ВСУ получат 30 таких САУ от Великобритании.

Сейчас я провожу обучение украинских военных, лично для меня это просто фантастика. Прекрасно работать с ними.

Вы начинаете с полного незнания системы, а заканчиваете навыками боевых стрельб, — говорит инструктор Сержан Боунфилд.

Украинских военных тренируют не только инструкторы из Великобритании. К ним также присоединились коллеги из Канады, Австралии, Новой Зеландии, Швеции и Финляндии. Уже совсем скоро украинские бойцы вернутся в ряды ВСУ, чтобы продолжить борьбу с врагом.

На британских полигонах украинские бойцы тренируются с прошлого лета. С тех пор прошли обучение уже более десяти тысяч украинцев. Смотри, как военные ВСУ учатся в Великобритании.

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