Для меня это просто фантастика — британский инструктор об обучении бойцов ВСУ

Как правильно маневрировать, стрелять и разбираться в строении самоходных артиллерийских установок — этому учат украинских военных в Англии.
Сейчас они осваивают 155-миллиметровые САУ AS-90. Эта артиллерийская установка способна за десять секунд делать три выстрела.
Ими удачно пользуются сухопутные войска Великобритании, пообещавшие передать технику украинским Вооруженным силам.
На артиллерийские учения украинские военные прибыли в начале февраля. Они идут девять недель. После этого ВСУ получат 30 таких САУ от Великобритании.
Сейчас я провожу обучение украинских военных, лично для меня это просто фантастика. Прекрасно работать с ними.
Сейчас я провожу обучение украинских военных, лично для меня это просто фантастика. Прекрасно работать с ними.
Вы начинаете с полного незнания системы, а заканчиваете навыками боевых стрельб, — говорит инструктор Сержан Боунфилд.
Украинских военных тренируют не только инструкторы из Великобритании. К ним также присоединились коллеги из Канады, Австралии, Новой Зеландии, Швеции и Финляндии. Уже совсем скоро украинские бойцы вернутся в ряды ВСУ, чтобы продолжить борьбу с врагом.
На британских полигонах украинские бойцы тренируются с прошлого лета. С тех пор прошли обучение уже более десяти тысяч украинцев. Смотри, как военные ВСУ учатся в Великобритании.
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