Оккупанты живут в детских лагерях, пока РФ ищет им замену: карта боевых действий в Украине 26 апреля в режиме онлайн

Украинские военные продолжают поражать мир тем, как не только удерживают свои позиции на карте боевых действий, но и освобождают от оккупантов другие территории Украины.

В чем тайна их силы? Часто среди защитников существует мнение, что они просто любят своих родных. А нам известно, что украинцы успели стать ближе друг к другу.

Но пока мы продолжаем строить планы, оккупанты не оставляют попыток уничтожить все и всех, кого мы так любим. Так что борьба продолжается, пока российское Минобороны заходит на очередной круг поиска новых захватчиков.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что кремлевские власти предложили выровнять оплату труда мобилизованных и добровольцев, вероятно, пытаясь стимулировать военную службу.

В то же время российские оккупанты продолжают наземные атаки в районе Бахмута и вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 26 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных удара с ЗРК С-300 по центру мирного города Купянск Харьковской области.

В результате есть погибшие и раненные среди гражданского населения, разрушено здание краеведческого музея, рядом которого нет ни одного военного объекта и повреждена другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов и совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток были отражены 36 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области, Коренек, Искрисковщина и Волфино Сумской области, а также Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Огурцово, Гатище, Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Верхнекаменское и Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клищиевка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия недалеко от Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Егоровка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял более 30 населённых пунктов. Среди них Затишье, Гуляйполе, Зализничное, Горькое, Белогорье Запорожской области и Дудчаны, Берислав, Веселое, Высунцы, Инженерное, Кизомыс, а также Херсон.

В результате попадания двух управляемых авиационных бомб по населенному пункту Кизомыс повреждено более десяти жилых домов мирных граждан, два из них полностью разрушены. Также разрушения потерпели местная церковь и другая гражданская инфраструктура.

Противник продолжает использовать детские образовательные учреждения временно оккупированных и захваченных территорий в своих целях. Обустраивает в них свои военные объекты, прикрываясь живым щитом из детей и преподавательского состава.

В населенном пункте Урзуф Мариупольского района Донецкой области на территории одного из детских лагерей отмечено размещение до 200 военнослужащих российских оккупационных войск из мобилизованных.

Российские захватчики продолжают совершать мародерство на территории Украины. В частности, в населенном пункте Кардашынка Скадовского района Херсонской области военнослужащие российских оккупационных войск ночью обыскивают дома, крадут бытовую технику и угоняют легковые автомобили у мирных граждан.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один удар по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения личного состава и военной техники и радиолокационную станцию российских агрессоров.

А пока армия оккупантов продолжает использовать все возможные виды оружия, украинцы переходят на стандарты НАТО. Читай, как за время войны изменился Укроборонпром и какое оружие мы производим.

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